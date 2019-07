Objetivos & Estratégias I

No campo da gestão os temas relacionados aos objetivos e estratégias são aqueles que advêm do desdobramento do conjunto da obra. Neste sentido é preciso disciplinar as intervenções, dando sequência lógica aos temas inerentes aos processos - com vistas ao seu alcance. Para tanto, nada é mais necessário do que conceituá-los com a propriedade requerida. Neste sentido devem-se identificar as intervenções que a organização precisa desenvolver.

A estratégia deverá ser delineada a partir da definição do seu alcance, identificando-se as opções e suas aplicações na organização. Esses elementos motivacionais, se adequadamente propostos se manifestam em aspectos externos, ou comumente denominados de fatores extrínsecos, que, necessariamente, devem constar, dentre outros, dos seguintes elementos: conceito da organização, prestígio dos seus dirigentes, poder, posição social, nível de aceitação pelo mercado, capital financeiro e ainda aqueles de foro íntimo, ou comumente reconhecidos como intrínsecos-dentre os quais destacamos: reconhecimento, segurança, equilíbrio nas relações de trabalho e na família, vocação, conceito social nas relações interpessoais, missão de vida, etc. Além dessas características os dirigentes devem, necessariamente, desfrutarem de conceito no mercado e na sociedade onde interagem. Além dessas características, devem ainda e necessariamente ser possuidores de requisitos cujo comportamento revele ousadia, gosto em ganhar dinheiro, postura de vanguarda, criatividade que lhes credencie tocar com êxito a iniciativa.

É importante, contudo, dar um destaque que marca de forma indelével as características do empreendedor, dentre outras competências - ser criativo e ousado naquilo que faz, procurando se diferenciar dos concorrentes, o que lhe garante a liderança no mercado. A literatura é pródiga de exemplos de dirigentes com estas características, que fazem a diferença na sua caminhada.