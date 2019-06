Objetivos e estratégia II

No vácuo do tema anterior, entendo que a inserção do setor produtivo no ambiente acadêmico pressupõe o alargamento das iniciativas em favor das pequenas e microempresas. Essa é uma opção que precisa ser buscada, inclusive, a partir de novas parcerias com estabelecimentos especializados e eventuais universidades ainda não engajadas. De outra parte, e igualmente, os organismos de representação empresarial - notadamente de pequenas e microempresas, precisam se dedicar a estratégia com a prioridade requerida, formulando novas e criativas iniciativas a serem buscadas, necessariamente, estimulando o associativismo mediante a interação com o amplo quadro de opções disponibilizado pelo sistema Sebrae, organismos e programas estaduais, inclusive prefeituras locais. Neste sentido, devem buscar concretizar interações em favor do efetivo engajamento de organismos estaduais e municipais como já fazem, com pleno êxito, alguns estados. Igualmente, universidades locais e estaduais com a interveniência do sistema Sebrae e demais segmentos representativos - da indústria, comércio, agricultura e serviços, ainda à margem do processo. Nessa mesma direção se revela oportuno buscar, ainda, cooperação com as entidades representativas do empresariado de pequeno porte, assim como das empresas juniores. Como concretização dessa visão, já experimentada através de iniciativas isoladas, ter-se-á o pano de fundo do ambiente empresarial, enquanto conjunto a serviço da segmentação de uma cultura empreendedora que permeia as suas ações, contribuindo fortemente para a criação de uma classe nativa de pequenos empresários. De outra parte, a segmentação desse alcance contribuirá para o fortalecimento da comunidade empresarial, com o alargamento das suas bases em favor do estímulo à produção, com agregação de valor. Esse horizonte, certamente, possibilitará o aumento da competitividade das pequenas unidades tradicionais, assim como daquelas de base tecnológica, no mercado globalizado. Nesta direção precisa ser estimulada a representatividade das pequenas e microempresas tão necessárias ao País.