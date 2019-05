O valor do trabalho

Visto por muitos como uma forma de sacrifício ou castigo, o trabalho pode (e deve) ser analisado sob uma ótica mais positiva, se pretendemos ser felizes.

Não são poucos os que acalentam o sonho da aposentadoria, de férias ou mesmo do final de semana que os libertará da terrível carga do trabalho. E quando o dia seguinte, para muita gente, é triste ter que retornar ao trabalho e saber que, ao longo da vida, estarão a maior parte do tempo trabalhando.

Mesmo quando chega a tão sonhada aposentadoria (que para muitos têm sido um pesadelo), muitos têm que continuar trabalhando por mais um (bom) tempo, pois geralmente o valor recebido não é suficiente para a manutenção do padrão de vida que conquistaram.

Podemos concluir que ou somos felizes trabalhando ou seremos apenas parcialmente felizes.

Mas, o que podemos ter de valor no trabalho, além do salário?

A conquista não é coisa que dependa das circunstâncias, mas, justamente, da superação delas. É essa capacidade humana a de enfrentar os problemas e conquistar novas possibilidades. Desvendar forças escondidas, habilidades não exercitadas, poderes latentes...

Imaginemos cada tipo de trabalho que realizamos na vida, dos mais simples aos mais complexos. O quanto podemos aprender com cada um desses trabalhos?

O trabalho é na realidade uma escola de vida. Com ele podemos aprender tudo, desde o domínio de nós mesmos até o das coisas ao nosso redor. O trabalho torna-se uma verdadeira ferramenta de poder.

Então, não está errado o famoso dito popular de que “o trabalho dignifica o homem”. É uma mostra da sabedoria popular, a cujas frases deveríamos prestar mais atenção, e refletir mais sobre seu significado.

Considere, em sua próxima jornada de trabalho, olhar para seus compromissos com um novo olhar. O olhar de quem realmente se interessa pelo que faz, porque conhece o seu valor.