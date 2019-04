Entender que a medicina reprodutiva não é capaz de proporcionar a maternidade biológica a qualquer tempo é algo fundamental para as mulheres que desejam engravidar. De acordo com uma pesquisa divulgada pela Science Direct a respeito de crianças nascidas por meio de técnicas de reprodução assistida na América Latina, que revela os limites da tecnologia em relação ao organismo, as chances de concepção são de cerca de 40% para mulheres aos 30 anos, 15% aos 40 anos e menos de 5% aos 44 ou mais. É importante ressaltar que para quem tem o sonho de ter filhos é necessário que o tema fertilidade seja prioritário quando a idade ainda não é um fator de preocupação.

Com o passar do tempo, existem outros fatores, como a endometriose, os miomas uterinos e os pólipos, que podem aparecer ou evoluir à medida que a idade avança e com isso aumentar as chances de a mulher se tornar infértil. Dados recentes avaliam que o total global de crianças nascidas como resultado do método de reprodução assistida e de outros tratamentos avançados nessa área já ultrapassa 8 milhões. A estimativa evidencia um forte aumento do uso da técnica de fertilização in vitro (FIV) para o tratamento da infertilidade, mas deve haver sempre essa preocupação com a idade, pois não há garantia 100% de que essas técnicas de reprodução serão um sucesso. A preservação da fertilidade surge como uma tecnologia de empoderamento para a mulher, de liberdade de decidir sobre sua vida reprodutiva

Reconhecendo os limites naturais e nos informando sobre possibilidades tecnológicas, é possível tomar decisões de forma mais consciente. Diante desses fatos, é necessário que as mulheres sempre conversem com seus ginecologistas sobre esse assunto. Uma simples troca de ideias sobre o procedimento ideal e sobre a garantia da fertilidade pode tornar o sonho de formar uma família uma realidade..