O propósito de ter propósito

Você, com certeza, já ouviu alguém dizer: “é preciso ter propósito na vida”. Antes de iniciarmos uma busca mais profunda sobre o tema, é preciso entender o verdadeiro significado da palavra. Propósito é a razão de se fazer o que se faz, com sentido, com a conexão da mente, corpo e alma. Ou seja, descobrir o que você ama, o que faz você feliz, e aplicar isso no seu dia a dia, nas suas ações. Esse ato é transformador, tanto para o convívio pessoal como para o profissional.

Para essa descoberta, é preciso primeiro analisar o que faz você suspirar, o que você mais admira. Depois pensar o que faz você agir, quais assuntos, pessoas que movem você? E por último, quais comportamentos, valores, frases, palavras você ama e quais têm aversão? Tenha tudo isso em mente - ou anotado se preferir.

Essa análise é o primeiro passo para se conectar consigo mesmo, o autoconhecimento. E o propósito é uma descoberta primeiramente de quem você é e, em seguida, o impacto que você causa, em todos os círculos que você participa.

O caminho do autoconhecimento é a chave para muitas descobertas das nossas vidas. Após iniciado, se torna um processo constante, e as respostas sempre estarão no “olhar para si”. Quando descobrimos o nosso propósito, encontramos respostas para muitas dúvidas que costumamos ter ao longo da nossa vida.

Pense nas pessoas que passaram por você, momentos que foram inspiradores, não somente por alegrias vividas, mas também pela dor causada, momentos esses que fizeram você ver a luz quando estava tudo escuro, soluções quando pareciam não existir.

Conecte-se com os pensamentos que teve, com as perguntas que você respondeu sobre si mesmo. Ouse ser e viver de forma plena, porque nascemos para isso.

Por fim, responda agora para si: “Quem sou eu?” – e continue essa jornada de ser quem você nasceu para viver!