O desafio do empresário

Antes mesmo da chegada do novo coronovírus ao Brasil, já acompanhávamos a ineficácia dos sistemas de Saúde no atendimento aos doentes, mesmo em países mais desenvolvidos. Também chamava atenção a possibilidade de adiamento e cancelamento de eventos no mundo. Estava claro que teríamos dias difíceis com essa pandemia de fácil transmissão, perversa principalmente com os idosos.

Com as primeiras confirmações no Ceará e o decreto do Governo do Estado suspendendo o funcionamento da maioria das atividades, entendemos que essa luta exigiria uma cota de sacrifício de todos.

Desde o anúncio das medidas, tem sido grande a inquietação dos empresários. Como parar a produção e honrar compromissos financeiros? Como é possível minimizar os prejuízos? Virá alguma ajuda do governo ou mais restrições às atividades laborais?

Nosso sindicato, por mais otimista que seja, não pode garantir uma reação do setor, quando ninguém sabe, ao certo, o tempo que vai durar a crise. A situação ainda é muito incerta e delicada.

Estamos com o nosso atendimento em home office e prestamos consultoria jurídica para garantir que as empresas tomem decisões com o amparo da lei.

Temos sugerido aos associados que pensem em medidas para, quando permitido pelos órgãos de saúde, retornar com segurança. De nada adiantará abrir as portas e não evitar a contaminação. Em paralelo, temos conscientizado nossos clientes da importância na pontualidade de seus pagamentos para garantir que a economia permaneça ativa.

O momento é desafiador, mas precisamos preservar nossa força de trabalho, manter a serenidade de nossa equipe, garantir a saúde de nossas famílias e acreditar que venceremos mais esse desafio.

Um dia de cada vez, com perseverança e Fé!

Felipe Esteves

Presidente do Sindicato da Indústria Gráfica do Estado do Ceará