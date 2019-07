O bom líder

Muitas pessoas buscam entender os segredos da arte de liderar uma equipe. Ser um líder é algo mais inconsciente e automático do que assumir responsabilidades. Os líderes mais bem-sucedidos são os que tomam decisões instintivas. Mas, afinal, o que se constrói um bom líder?

O líder enxerga o melhor do outro e suas aptidões, que tem a capacidade de instigar as pessoas de proverem e emergir o seu melhor. Não basta saber administrar o negócio, é preciso saber administrar, também, com maestria, as pessoas.

Em época de crise, quando as empresas precisam enfrentar cenários adversos, é que a figura do bom líder se faz ainda mais importante. Nessas horas o líder precisa orientar, fazer com que as pessoas com quem trabalha pensem em soluções diferentes, fora da caixa. É preciso instigar a buscar soluções que sejam disruptivas, que de fato gerem e agreguem os valores ao serviço das atividades que eles fazem.

É especialmente desafiador para empreendedores, que, acostumados a personificar a empresa no momento de sua criação, encontram dificuldade de delegar tomadas de decisões importantes quando a empresa começa a crescer para além de sua persona, muitas vezes acreditando que precisam estar diretamente envolvidos nas ações para garantir que o fluxo aconteça da sua maneira. O ditado popular “o olho do dono que engorda o gado” traduz bem essa maneira de pensar.

Os melhores líderes sempre praticam a escuta ativa, sem pré-julgamentos; sabem dizer verdades difíceis, sempre com amor, como desejo sincero em contribuir com o crescimento do outro; saber reconhecer o mérito das pessoas; saber respeitar o ponto de vista de cada um, mesmo que não concorde com eles; e sempre desafiar as pessoas a fazerem algo inédito, buscando sempre a excelência nas pequenas coisas.

A palavra é, tão somente, espelho da ação. Portanto, honre a sua verdade por meio dos seus exemplos.