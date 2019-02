O bem contagia

O caminho do bem é sempre o melhor, embora maus exemplos em inúmeras situações insistam em nos dizer que não. Presenciamos, corriqueiramente, a perda total de valores humanos, sobretudo de amor ao próximo. As tragédias que, lamentavelmente, abriram 2019 nos mostram isso claramente quando retratam o descaso com a vida.

Para não nos contaminarmos com esse cenário, precisamos nos apegar ao que preenche nossa alma e nos faz seres melhores. É quando lembro da frase do poeta Carlos Drummond de Andrade: “Perder tempo em aprender coisas que não interessam, priva-nos de descobrir coisas interessantes”. Em outras palavras, é hora de dar um basta ao que não agrega e preencher nossa vida com o que faz bem.

Tenho percebido cada vez mais que o meu papel no mundo não é só o de ajudar a gerir um negócio, ser feliz com minha família e deixar ‘um legado empresarial. Minha missão é social e contributiva. Foi essa clareza que me fez, há alguns anos, abraçar o fomento a uma educação de qualidade, pautada em valores em que acredito. Afinal, educação faz do mundo um lugar melhor, e os valores alicerçam nosso caráter.

Com um conceito criado pelo líder educador Sathya Sai, que se baseia em princípios universais (Paz, Amor, Verdade, Ação Correta e Não-Violência), fundei um instituto com o objetivo de materializar algo que pulsava dentro de mim: oferecer educação baseada em valores humanos para crianças do meu Estado.

A tarefa é árdua, mas muito compensadora. Vejo no brilho do olhar de cada criança uma luz de esperança. Estamos nos preparando para inaugurar uma escola que, além das disciplinas tradicionais estipuladas pelo Ministério da Educação, vai propiciar situações que elevam o ser humano. E quanto mais me dedico a este desafio, mais distantes ficam as vozes da frieza e do egoísmo.

O meu convite é para que possamos refletir: qual o nosso papel na sociedade? Devemos, sim, estudar, trabalhar, ter uma vida abundante. Mas penso que todos os recursos que estão em nossas mãos, sejam financeiros ou de conhecimento, devem, também, ser utilizados em prol de algo muito maior.

Fazer o bem é um vício bom e que contagia. E o maior beneficiado será certamente quem se dedicou à prática do bem.