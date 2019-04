Negócios no meio digital

Falar sobre marketing digital é sinônimo de dissertar quanto à forma mais barata e objetiva atualmente para posicionar empresas no mercado. Estar na internet significa não apenas estar por dentro do que o mundo digital nos pede hoje, mas também dar a credibilidade que o seu negócio precisa para atingir mais clientes. São ferramentas de baixo custo, mas que proporcionam uma segmentação de público e que possibilitam uma percepção de mensuração, onde você pode ver quais resultados conseguiu alcançar com aquele formato de comunicação.

Aliada ao alcance de público e à mensuração de resultados, a internet também traz a possibilidade de visibilidade e feedback, grandes empresas, por exemplo, fabricam e atualizam seus produtos com base no que leem das opiniões dos clientes no meio virtual. Essa é mais uma forma de estar presente na vida do cliente e de avaliar qual o objetivo dele com relação aos meios digitais. Porém, vale ressaltar que investir as ferramentas digitais são atualmente um dos pontos cruciais para quem deseja expandir o negócio.

Então, é certo dizer que no mundo há um crescimento mais acelerado das mídias digitais em relações às tradicionais, mas elas não se anulam e sim se complementam. O mundo virtual tem se destacado pela velocidade e transformação que ele tem feito no meio de comunicação das empresas para com seus clientes. Para 2019, uma das tendências identificadas está na automatização dos processos.

Quanto mais as marcas conseguem conectar todos seus canais para visualizar o fluxo de vendas, melhor será. O ideal é que pequenos e médios empreendedores entendam o papel de cada ferramenta virtual e como isso pode mudar o seu negócio. Uma certeza que temos é que o marketing digital é um canal direto de comunicação e pode possibilitar um mundo de sucesso para novos e antigos empreendedores.

Rodrigo Coifman

Sócio-diretor da Adicione Seu Negócio e agente do Google no Ceará