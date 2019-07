Não fale em crise, prepare-se!

Inflação, desemprego, dólar alto. Não dá pra negar que o Brasil vive a maior crise da sua história. Mas, pense: quando o País não estava em crise, existiam empresas em crise? E hoje, na crise, existem empresas que estão indo muito bem?

Momentos conturbados como este sempre irão existir. Foi assim em 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York; na década de 1980, com a elevação do valor da dívida do Brasil aos Estados Unidos.

A pergunta que você deve se fazer é: como preparar sua empresa para não sentir as crises econômicas? Primeiro, abolir a palavra crise do dicionário. Aja. Avalie se a queda nas vendas, a falta de clientes vêm de fatores externos ou internos. Muitas vezes, o inimigo somos nós mesmos.

Comece sempre pelo topo da pirâmide: o empresário e gestor. Você, que tem uma equipe a liderar. Avalie o olhar do seu negócio: muitos acham que vendem seus produtos e serviços, mas, na verdade, as pessoas é que compram. O cliente é o pilar. Se ele deixa de comprar, você deixa de vender. Mudar a visão do seu negócio é o segredo para superar a crise.

Próximo passo: aprender a vender. Perceba que há empresas se reinventando e conseguindo novos resultados, apenas saindo da mesmice, do que todos já vêm fazendo.

Quando assumo que a responsabilidade de mudar o meu negócio é minha, eu começo a trabalhar. O poder está nas minhas mãos. Esse é o ponto fundamental: agir.

Capacite-se, faça o que quer que o leve a resultados, participando de cursos, estudando em casa, contratando consultorias, enfim, cercando-se do que vai te fazer bem.

Também caminhe junto com sua equipe. Troque ideias sobre o que precisa ser feito para cortar gastos, reduzir os custos. O time tem muitas ideias boas, você só precisa perguntar e escutar.

Em resumo: qualifique-se, deixe o time energizado e foque sempre na solução! Tudo muda se você mudar.