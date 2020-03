Não abandone os animais!

Diante dos impactos da pandemia do coronavírus, é preciso fazer um apelo à sociedade: não abandonem seus pets! Lembrando que o coronavírus não infecta animais e não existe evidência de transmissão do vírus entre humanos e os nossos bichos, segundo a OMS.

E mais: eles precisam de nós, assim como a presença deles é ainda mais benéfica para a família neste momento de turbulência. Por isso, carinho, higiene e organização ajudam a atravessar a crise de forma mais tranquila no ambiente doméstico, onde tantas famílias estão confinadas mundo afora.

Durante o período mais grave da proliferação da Covid-19 na China, foram registrados dezenas de maus-tratos e abandono de cães e gatos nas ruas. Não podemos permitir que ocorra o mesmo no Brasil.

É verdade que manter a higiene e alimentação dos nossos “amigos”, neste período crítico, requer ajustes e organização, dadas as restrições de livre circulação e o fechamento de parte expressiva do comércio. Mas eles merecem todo o nosso esforço em prol do seu bem-estar.

Além de cruel e desumano, no Brasil o abandono de animais domésticos em áreas públicas é crime previsto em lei. Ao adotar seu bichinho, espera-se uma guarda responsável, que consiste especialmente em planejar e tomar alguns cuidados necessários e obrigatórios para manter seu pet saudável e feliz.

O abandono, inclusive, pode comprometer as políticas sanitárias. Vale lembrar que, circulando livremente, os animais podem contrair doenças e se tornarem vetores de dispersão para seres humanos. A crescente população de animais em situação de rua é um dos maiores desafios às autoridades públicas no que diz respeito à política animal.

Portanto, vamos passar este período juntos. Seguindo as recomendações sanitárias, nos organizando e, principalmente, reforçando nossos vínculos, em breve teremos nossas rotinas de volta.

Célio Studart

Deputado federal