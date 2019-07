Mudar é preciso

Renovar ou desaparecer.

Esta é a opção com que as empresas, nesta época, de vertiginoso progresso da comunicação através do computador, da internet e fibra ótica, deparam-se no mundo dos negócios. Diante disso, as fronteiras dos países foram rompidas e o mercado se tornou a cada dia mais competitivo e o cliente cada vez mais bem informado e exigente, forçando o profissional de vendas a ser um consultor do que aquele vendedor tradicional regido por velhos e obsoletos paradigmas que não funcionam.

A nova filosofia de trabalho está voltada totalmente para o atendimento e a conquista do cliente, na linha de frente, ombro a ombro com os concorrentes.

Não acompanhar os avanços da tecnologia no mundo dos negócios significa ceder lugar para os concorrentes, diminuir de peso, de tamanho, definhar. Mudar é um ato simples, ainda que seja possível complicá-lo de muitas maneiras.

A gente complica a mudança, pensando que ela vai acontecer somente porque é desejada, isso não é verdadeiro, a mudança, no momento, não só nas máquinas, mas também no comportamento, atitude e mentalidade das pessoas, é coisa de vida ou morte.

As mudanças sempre existiram, o que há de novo é a velocidade com que elas estão ocorrendo. Sempre as mudanças geram conflitos e obviamente rejeições. Até a água, que é calma e tranquila, para mudar de estado da fase líquida para o gasosa, deve antes entrar em ebulição. O choque que muitos detestam é a energia necessária para as mudanças.

Pensem nisso, companheiros empresários e logo se adaptarão e vencerão, por certo, as crises e desafios que são muitos. Como disse o poeta Gonçalves Dias, grande expoente do romantismo brasileiro: “A vida é um combate que os fracos abate e aos fortes e bravos deve exaltar”.