Motivação no fazer

Navegando sobre o tema da gestão, festa feita o propósito é explorar o significado da expressão atitude - quando aplicada as relações organizacionais. Para tanto, se faz oportuno conceituar o seu significado e partir dele, inseri-lo no contexto das relações interpessoais. Deve, necessariamente, incluir o seu significado segundo o entendimento da língua pátria, para expressar nos manuais e documentos afins, o seu conceito, quando aplicado ao contexto organizacional - para expressar a atitude através de posturas do corpo e alma, normas de como proceder, reações ou sua tendência determinada em relação ao comportamento das pessoas, em resposta aos estímulos recebidos. Sentimento decorrente das crenças, valores de uma determinada pessoa em relação às outras pessoas ou mesmo do ambiente onde atua. Necessariamente, esta relacionada ao interesse em querer realizar o objeto. Neste sentido, a atitude adequada, enquanto norma de procedimento contribui para a construção e alcance de um resultado e se manifesta pelas reações e comportamentos que se expressam - senão vejamos: atitude assegura gerar segurança e confiança no fazer; atitude positiva proporciona estímulo, energia e motivação. A atitude flexível proporciona democracia nas relações do grupo inserido no processo. Por fim, atitude orientada para resultados, assim como a coerência com os propósitos e ética a ser cumprida, substanciam o processo. Assim é o entendimento que até então tem prevalecido na condução dos procedimentos inerentes aos processos que sinalizam a adoção de sistemáticas com esses requisitos. Esta constatação encontra ressonância, na prática até então eleita pela comunidade de estudiosos que se dedicam ao tema de tanta relevância para o alcance dos resultados - em qualquer das intervenções postas em prática com este viés. Na literatura especializada, certamente, o consulente encontra motivação para se aprofundar na temática, se assim for o seu desejo - por conta do campo da sua atuação profissional.