Modelo a ser copiado

Camilo Santana saiu-se bem no evento do Lide, em São Paulo. Foi preciso e muito aplaudido. O ambiente lhe era favorável. Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna, evidenciou várias vezes, que uma das principais ações do Ceará, que deve ser modelo para o Brasil, é a utilização de parte do ICMS, do Estado para prefeituras, ser condicionado ao êxito nos resultados de indicadores em educação.

Não estava só. Uma das perguntas da plateia que teve maior repercussão no evento foi direcionada ao atual secretário de Educação do Estado de São Paulo, ex-ministro Rossieli Soares, a quem foi indagado se copiaria o modelo em execução no Ceará. Soares nem titubeou, respondeu com um rápido e sonoro, sim. O chefe dele, o governador João Dória, estava presente e ouviu. E não contestou.

Feliz coincidência

Ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, estava no evento do Lide. No debate, Camilo lembrou a feliz coincidência: os dois Estados - Espírito Santo e Ceará - que iam bem no equilíbrio fiscal, também iam bem na educação.

Benefício

Tasso Jereissati (PSDB) acatou sugestão do colega Major Olímpio (PSL-SP) e incluiu no relatório à PEC Paralela da Previdência dispositivo que beneficia profissionais de segurança estaduais e municipais, categorias que poderão ter regras diferenciadas de aposentadoria, como idade mínima e tempo de contribuição. A medida beneficia peritos criminais; agentes da Abin; agentes penitenciários e socioeducativos; e guardas municipais.

Transparência

Projeto antigo do deputado Heitor Férrer (SD), que desde 2017 tramitava na Assembleia Legislativa e que garante mais transparência à liberação de recursos públicos do Estado para os municípios foi finalmente aprovado. Todos os órgãos da administração direta e indireta terão agora que notificar, mensalmente, à Assembleia sobre os repasses de recursos financeiros feitos, a qualquer título, aos municípios.

Apreensão

Deputado Queiroz Filho (PDT) fez nesta quarta-feira (6), na Assembleia, um alerta para que as autoridades e a sociedade não desviem a atenção da questão do óleo espalhado no litoral cearense. Tem razão. Depois do Cumbuco, o óleo chegou a Icaraí de Amontada.

O bom gestor quer os melhores perto de si. Ricardo Cavalcante segue o ditado e nomeia como assessor econômico da Fiec o professor Lauro Chaves Neto. Membro do Conselho Federal de Economia, Lauro tem, entre outros títulos, o de PhD em Desenvolvimento Regional e Planejamento Territorial pela Universidade de Barcelona.

Toma posse nesta sexta (8), como Cônsul da Bélgica, o advogado Ricardo Bacelar. Evento será a partir das 17h, no Hotel Gran Marquise, com a presença do embaixador da Bélgica no Brasil, Patrick Herman.