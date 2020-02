Já exercitou a saudabilidade hoje?

Basta uma passeada pelo supermercado para perceber que uma transformação silenciosa, porém rápida, está acontecendo na indústria de alimentos. Aquela seção antes isolada que agrupava produtos naturais ou voltados para os públicos vegano e vegetariano cresceu ao ponto de, hoje, estar presente em quase todos os corredores. Não significa que produtos tradicionais ficaram de lado, mas que a saudabilidade virou um ponto central para o desempenho de um produto nas gôndolas.

Parte da procura por alimentos saudáveis tem um fundo social. Com o aumento da expectativa de vida da população, cresce a preocupação com o envelhecimento saudável, o que vai muito além de cuidados com a saúde física. De acordo com o relatório Tendências em Alimentação Saudável 2019, da Mintel, os brasileiros veem na dieta saudável uma aliada capaz de controlar distúrbios emocionais, como depressão e ansiedade. Quase dois terços dos entrevistados (61%) concordam com a afirmação.

Analisar o crescimento de determinadas categorias ajuda a compreender as movimentações no mercado consumidor. Em 2018, o segmento de bebidas vegetais movimentou cerca de R$ 545 milhões no País, um crescimento de 51,5% frente ao ano anterior, segundo a Euromonitor. De forma complementar, o estudo Tetra Pak Index 2019 apontou que 60% dos brasileiros consideram produtos à base vegetal como opções boas para a saúde.

Isso não significa, contudo, que categorias tradicionais, como leite UHT, serão preteridas. O que os dados mostram é que hoje há maior espaço para diversificação, principalmente quando respaldada em aspectos saudáveis. Visto que a formulação é cada vez mais valorizada pelo consumidor, a escolha dos ingredientes e métodos de processamento adequados são o primeiro passo para o sucesso de um produto.

Monica Pieratti

Diretora de Processamento da Tetra Pak para as Américas