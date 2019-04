O crime organizado vem se fortalecendo ano após ano. O Estado por vezes se vê acuado, tal qual ocorreu com os episódios de janeiro, quando o ano começou com a sociedade afrontada e com medo.

É chegada a hora de enfrentar a situação de forma mais efetiva, diminuindo a capacidade financeira desses grupos e seu domínio territorial.

Para isso, no entanto, é preciso que haja uma reestruturação e valorização dos policiais civis, principalmente inspetores e escrivães, que atualmente ostentam a vergonhosa estatística de receber o menor salário do Nordeste.

Faz-se necessário e urgente que a Polícia Civil seja dotada de melhores salários e estrutura para o combate ao crime organizado. Por isso, o Sinpol-CE idealizou e implementou o piloto do projeto Oficial de Polícia Judiciária, o OPJ, em Aracati, de junho a setembro de 2018.

O principal objetivo do OPJ é a unificação dos cargos de inspetores e escrivães de Polícia, o que vai conferir mais dinamicidade no trabalho dos policiais civis, bem como maior resolutividade e diminuição de crimes. A ideia segue uma tendência mundial de alteração no formato de organização dos cargos nas polícias judiciárias e, por consequência, da investigação criminal.

As estatísticas auferidas quando da execução do OPJ em Aracati são consideráveis: aumento de 120% de representações encaminhadas ao Poder Judiciário; aumento de 196% de mandatos judiciais cumpridos, 60% de termos circunstanciados de ocorrências encaminhados à Justiça, 41% nos registros de inquéritos policiais relatados, entre outros.

São inegáveis os benefícios do OPJ para a Segurança Pública. Precisamos efetivamente sair do piloto do projeto para a sua real implementação em larga escala. A Segurança Pública do Ceará precisa passar por uma mudança efetiva e que dê o devido resultado à sociedade, pois crime organizado se combate com investigação e inteligência.