Inovação na prática

Com frequência, as organizações que disputam o mercado buscam aplicar processos inovativos, segundo suas experiências com o desenvolvimento do negócio. Essas inovações que decorrem das mudanças têm por objetivo abrir novos mercados, melhorar o atendimento aos consumidores e aumentar a venda dos produtos existentes, assim como de novos. O inovador método mercadológico deve ser desenvolvido para aumentar a venda dos produtos e serviços existentes, assim como de novos, adquiridos de terceiros, se assim for pertinente.

Não se deve, contudo, deixar de registrar a prática indesejável da cópia que, com frequência, compromete o mercado e como tal releva-se improdutiva. Assim como a utilização de métodos de trabalho desenvolvido pelas empresas e ainda não postos em prática, cuja aplicação redundará em redução de custos com vantagens competitivas. Neste aspecto, a sua aplicabilidade pode decorrer de simplificação no processo produtivo com repercussão nas rotinas e procedimentos vigentes, redundando em processos mais enxutos e, portanto mais barato; gestão da qualidade; centralização / descentralização de atividades e ainda integração de diferentes negócios, que redunde na redução de custos operacionais. Neste sentido, a inovação produtiva também pode ocorrer nas relações da empresa - a exemplo de parcerias operacionais, com fornecedores, com entidades representativas do segmento, fornecedores e clientes, universidades e institutos de pesquisas.

No seu sentido mais amplo envolve os processos de racionalização dos custos operacionais, que direta ou indiretamente contribuem para a redução dos dispêndios com a operação - envolvendo o processo produtivo propriamente dito, assim como a gestão diretiva da organização em nível estratégico e empresarial. Assim deve ser considerada enquanto produtiva a condução de empreendimento em operação.

Cláudio Montenegro

Administrador