Nas últimas décadas, houve uma diminuição da fecundidade em todo o mundo, de forma que 1 a cada 5 casais tem dificuldade em ter filhos. O peso da infertilidade historicamente recai sobre a mulher, muitas vezes de forma injusta. Já se sabe que em cerca de 50% dos casos, o fator masculino é a principal causa ou um obstáculo para a fertilidade do casal.

Dentre os principais fatores de infertilidade masculina, podemos citar doenças infecciosas, distúrbios hormonais, varicocele e alterações do estilo de vida, como obesidade, sedentarismo e abuso de álcool e drogas. Dessa forma, é importante realizar uma avaliação de rotina em homens com dificuldades de engravidar a parceira por um período maior do que 1 ano, independentemente de sua idade. Tal avaliação inclui uma pesquisa detalhada do histórico de saúde e potenciais agravos à fertilidade masculina, um exame com inspeção e palpação da genitália e a realização de exames complementares. Felizmente muitas dessas condições podem ser reversíveis ou, pelo menos, atenuadas com um tratamento adequado.

Por meio de um acompanhamento com o andrologista, que é o urologista especializado em infertilidade masculina, é possível otimizar as chances de gravidez natural ou os resultados das técnicas de reprodução assistida. É inegável que o homem moderno está se cuidando mais e tomando atitudes proativas no que concerne a sua saúde. Porém, em virtude da crença de que a incapacidade de gerar filhos compromete a masculinidade do indivíduo, muitos homens têm preconceito e relutam em buscar assistência médica. A infertilidade se apresenta como uma oportunidade para informar a todos (as) acerca da importância da saúde masculina para a fertilidade do casal. Ser homem não é fingir que o problema não existe, mas ter a coragem de buscar ajuda para encará-lo de frente.