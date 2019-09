Oposição se alia ao governo para dar apoio no combate aos ataques criminosos

A reação da política aos ataques criminosos que assustam o fortalezense desde o fim de semana tem demonstrado certa maturidade e respeito à sociedade. As autoridades constituídas, o governador Camilo Santana (PT) e o prefeito Roberto Cláudio (PDT), estão agindo e comunicando as medidas do poder público para tentar resolver a crise, enquanto a oposição, até o momento, tem feito críticas racionais, o que é legítimo no processo democrático.





O momento crítico, em que toda a sociedade está sob ataque, necessita, o quanto mais, de medidas que possam dar uma sinalização à bandidagem que o Estado, com o apoio de todas as forças políticas e da sociedade, tem o domínio da situação.

Não há espaço, obviamente, para a crítica leviana, para o aproveitamento político e para se armar palanque em meio à ação dos facínoras que, claramente, reagem às regras impostas no sistema prisional e ao endurecimento do combate ao crime que é fato e está demonstrado nos números de redução da violência. O Ceará, atestam o governo estadual e o federal, foi o estado que mais reduziu o número de homicídios no País, por exemplo.



Os ataques criminosos ocorridos em janeiro passado - e a superação deles - mostraram que a atuação e a parceria entre Estado e governo federal fortalece a ação pública em defesa da sociedade. E é nesse contexto que os discursos de opositores do governo estadual na Assembleia Legislativa - e na Câmara federal - oferecendo ajuda e dando apoio à atuação, que deve ser firme nos presídios e nas ruas, ajudam a acalmar a população e sinalizam para a estabilidade institucional.