Obras do Aeroporto de Fortaleza passam por vistorias, e Fraport libera novos espaços

As obras de ampliação do Aeroporto Internacional de Fortaleza estão bem aceleradas. Ritmo este que deve se intensificar por conta da alta estação de férias que começa no fim do próximo mês no Ceará e que promete ser um dos mais movimentados dos últimos anos, tendo em vista o crescente número de passageiros.



Para dar conta dessa demanda, a Fraport vai aos poucos abrindo novos espaços da expansão do terminal e utilizando áreas para suportar o movimento crescente de passageiros.



A concessionária do terminal, com sua expertise em grandes aeroportos, deve conseguir dar conta da já sufocada infraestrutura aeroportuária do Pinto Martins.





Na semana passada - de 29 a 31 de outubro - técnicos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) estiveram no aeroporto realizando vistorias nos espaços praticamente concluídos.

A agência reguladora cumpria visita periódica para acompanhar a execução dos investimentos feitos pela concessionária.



Com as obras aceleradas é chegado o momento em que a Anac faz estas visitas com o objetivo de verificar o andamento das intervenções, como é de praxe no âmbito da gestão contratual.



Uma dos itens verificados pelos técnicos da agência foi o novo pátio de aeronaves, que tem prazo final de execução até 14 de abril de 2020.



A agência também verificou as melhorias que foram realizadas pela Fraport em sistemas de pista de pouso e decolagem e nas pistas de táxi do aeroporto.



A concessionária aguarda neste momento o parecer técnico da Anac.



Novas pontes

A Fraport decidiu que vai abrir antes do prazo final das obras - abril de 2020 - três novas pontes para embarque remoto.



Sem dar mais detalhes de quando isso vai ocorrer, a empresa corre contra o tempo para atender a quantidade expressiva de passageiros que tem passado pelo terminal.



No entanto, a concessionária não tem previsão de quando vai começar a operar as novas pontes de embarque localizadas na expansão.