Latam mira Fortaleza como centro de conexões 

Após pouco mais de um ano em que assinou com o Governo do Estado do Ceará um acordo para incrementar as operações em Fortaleza, a Latam Airlines finalmente parece que percebeu que é viável para a companhia instalar um hub - centro de conexões - no Pinto Martins.

Apesar de não confirmar oficialmente que as operações na Capital podem ser consideradas um centro de conexões, a Latam está organizando um hub.

Só o fato da companhia conectar passageiros já pode ser considerado um hub. A Latam, devagar com o andor, prefere não chamar de hub, até porque há alguns anos, a aérea queria implantar um centro de conexões internacional, com voos para Europa e América do Norte.

Talvez essa não concretização - na época a companhia estava temerosa com a crise econômica no País - tenha gerado todo esse cuidado em chamar o Aeroporto Pinto Martins de hub. Entretanto, a empresa tem aqui na Capital a maior base da aérea no Norte e Nordeste.

Esta semana a aérea informou que vai, a partir deste mês, voar entre Fortaleza e Congonhas, um dos aeroportos mais movimentados do País e que está localizado na região central de São Paulo.

A empresa inclusive admitiu em comunicado à imprensa que os novos voos vão conectar os passageiros com pelo menos sete destinos da empresa, incluindo Miami, nos Estados Unidos.

Depois da Delta ter comunicado a compra de 20% da Latam, não surpreende que o braço da chilena no Brasil esteja planejando realmente um hub internacional, algo que ela já queria para o Nordeste há uns anos.

Só nos resta saber se todo esse interesse será canalizado para Fortaleza. Pelo menos, todos os sinais dão conta de que sim, realmente poderia a Capital ser um hub da Latam.

Aos passageiros, mais oferta, mais concorrência e preços mais baixos. Essa é a expectativa.