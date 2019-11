Itália, KLM e Max: o que vem por aí?

O mercado aéreo na última semana foi bem movimentado, com reflexos inclusive para o Ceará. A primeira notícia é a possível volta, mesmo que temporariamente, das operações da Air Italy. A concessionária do Aeroporto Internacional de Fortaleza, Fraport Brasil, confirmou que a companhia italiana fará cinco voos entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020.

Trata-se de voo charter (operação não regular), disse a concessionária do terminal. No entanto, a italiana negou que vai operar os slots que solicitou.

A confusão se dá porque mesmo tendo solicitando as autorizações de pousos e decolagens, a companhia pode ou não usá-los. E a Air Italy não deu como certos os voos entre Fortaleza e Milão.

O que sabemos é que há tempos o Governo do Estado tem negociado, sem sucesso, a vinda de uma companhia italiana para o Ceará. A saída encontrada foi usar a Air Europa, que vai voar entre a Capital e Madri, para promover as frequências e atrair turistas italianos para Fortaleza.

Agora é aguardar a alta estação começar para ver o que pode acontecer.

KLM sem Airbus

A outra novidade é que a KLM, empresa holandesa que opera entre Fortaleza e Amsterdã, vai aposentar as aeronaves Airbus e substituí-las por aviões da Boeing. Inclusive a KLM usar um Airbus A330-200 na rota para os Países Baixos daqui.

Com a mudança, que pode acontecer até 2025, esperamos que a KLM utilize o Boeing 777-200 ou o Boeing 787 Dreamliner. Este último, mais moderno e com menos ruído sonoro, vai ser usado pela coirmã Air France nos voos para Fortaleza em março do ano que vem. E o primeiro, já opera na rota entre a Capital e Paris.

O objetivo da medida é reduzir o número de cockpits, o que facilita o treinamento e adaptação de pilotos entre um modelo de aeronave e outro, pois os cockpits do Dreamliner e dos Boeing 777-200 e -300 são muito semelhantes

Max volta?

Volta sim. Pelo menos é o que diz a fabricante norte-americana Boeing. A previsão é que ele seja liberado no próximo mês. E só em janeiro é que ele deve voltar a voar com passageiros. Até lá, a Boeing espera treinar as tripulações de todo o mundo com os sistemas atualizados do 737 Max.

O modelo é o que a Gol usa nos voos entre Fortaleza e os Estados Unidos. Desde que foram proibidos de voar, a companhia brasileira não opera com regularidade para a Flórida (Miami e Orlando) da Capital cearense.

O retorno do Max é a garantia de termos de volta os voos diretos e diários para as duas cidades norte-americanas.

Além disso, esperamos que a Gol amplie a malha no Fortaleza Airport, uma vez que é urgente que ela cumpra os requisitos para ter a isenção do ICMS sobre o querosene de aviação.

As especulações indicam para possíveis novos destinos internacionais a partir de Fortaleza, a serem realizados pelo Max. Talvez Lisboa (Portugal) ou mesmo cidades da América Latina.

Tudo está sendo desenhado a sete chaves para não criar expectativas no mercado e para não dar pistas às concorrentes, que estão cada vez mais de olho no mercado cearense.