Entra avião, sai avião: os problemas da Gol neste ano

Na semana passada, a Gol Linhas Aéreas anunciou a retirada de operação de 11 aeronaves do modelo Boeing 737 NG, geração anterior ao B737 Max, que continua proibido de voar. A justificativa da companhia é de que foram encontrados indícios da necessidade de substituição de um componente específico cujas características se apresentaram fora dos padrões estabelecidos pelo fabricante.

A retirada veio depois da inspeção que pode ter encontrado fissuras na estrutura dos aviões. Ainda não há mais detalhes sobre o assunto.

No entanto, com ou sem mais detalhes, é preciso falar que a Gol tem sofrido baixas neste ano. A primeira delas foi a proibição do Max de voar. Isso afetou diretamente as operações internacionais da companhia, incluindo os voos de Fortaleza para os Estados Unidos.

Com a redução drástica dos voos e sendo necessária a utilização de aeronaves com alcance limitado, a Gol sofre para operar as frequências para a Flórida. Resultado: em Fortaleza ela suspendeu temporariamente as vendas desses destinos.

Como se não bastasse, a aérea brasileira, no fim de setembro, teve a parceria de anos com a Delta encerrada. Isso porque a empresa norte-americana firmou acordo com a concorrente direta dela, a Latam Airlines.

E achando tudo isso "pouco", a Gol teve que retirar mais aeronaves de circulação (os B737 NG), o que complica a situação da aérea nos principais aeroportos do País, incluindo o hub do Nordeste que ela diz ter em Fortaleza.

A empresa afirma que ainda não há informações sobre mudanças de rotas nos aeroportos onde opera no Ceará (Fortaleza, Jericoacoara e Juazeiro do Norte), mas já são notórios os atrasos de voos em terminais do País, a exemplo do Congonhas (SP).

A Gol tenta neste momento manter normalmente as operações - sobreviver às dificuldades, que ela mesma muitas vezes nega que esteja passando, mas claramente tem sido complicado. Acordos e parcerias com aéreas ao redor do mundo podem dar um fôlego à brasileira. O que se tem comentando no meio é a negociação com a American Airlines - já falamos aqui dessa possibilidade.

A Gol precisa agora de um ombro amigo. Não para chorar, mas para dar apoio às operações - coisa que a Delta não fez de forma eficiente quando eram parceiras.

Ao que tudo indica o apoio deve chegar. Ainda não sabemos de onde e nem quando isso vai ocorrer.