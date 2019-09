Volta de Ceni ao Fortaleza não é prova de orgulho, mas de bom senso e grandeza

Há uma máxima popular sobre os erros da vida que casam bem com o atual momento do Fortaleza e de Rogério Ceni: errar é aceitável, o que não se pode é permanecer no erro.

A saída de Rogério Ceni foi comprovadamente um equívoco. Em muito maior grau para o ex-goleiro, que deu um passo em falso na vida e pagou caro por isso. Por tabela, para o Tricolor do Pici, o fim do casamento, naquele instante, também se configurou negativamente.

Ceni tomou a decisão errada. Traiu até o seus próprios conceitos ao deixar um trabalho ainda inacabado no Fortaleza pelos encantos do novo desafio em um time gigante em história. Levou-se pelo canto da sereia azul. Foi atraído para uma amardilha. Se deu mal.

O Fortaleza poderia se amarrar nos seus ressentimentos e afundar em orgulho com Zé Ricardo. Não que o treinador seja mau profissional, pelo contrário. Mas ficou claro que o enlace não daria certo.

Mas o bom senso bateu. E o Fortaleza fez o convite que deveria fazer a Rogério Ceni. Poderia receber um não como resposta, poderia estar fazendo tal oferta até em contra-gosto. Mas fez. E fez pela visão profissional de quem quer o bem da instituição em detrimento a sentimentos vazios.

Pelo lado de Ceni, não havia outra opção. Caberia a ele fechar a lacuna que deixou ao sair de forma precoce do Pici. E agora é esse objetivo que vem pela frente. Deixar o Fortaleza na 1º Divisão em 2020 seria pagar com juros e correção monetária uma dívida contraída por quem conquistou muito pelo clube, mas que deixou seu papel de ídolo correr risco por uma decisão errada.