Série A: Veja pontuação do Z-4 na 28ª rodada desde 2006 e o que aconteceu no fim de cada temporada

A Série A entrou finalmente em sua reta final. Daqui para frente, são apenas 10 jogos restantes. O Diário do Nordeste levantou, com exclusividade, todo o histórico da competição nesta altura desde 2006 (primeiro ano do atual formato) e comparou com o resultado final (veja levantamento abaixo) As variáveis são enormes nesta conta.

>Veja classificação da Série A

Em algumas temporadas, na 28ª rodada, a pontuação do Z-4 era baixa, mas isso não influenciou na quantidade de pontos necessários para escapar do rebaixamento. Em 2007, o Santo André fechou a 28ª rodada na 17ª posição, sendo o primeiro time dentro da zona, com baixíssimos 27 pontos. No entanto, no fim, o Coritiba foi rebaixado com tendo somado elevados 45 pontos.

Dentro do levantamento que você abaixo outros dados também são relevantes. É importante notar que muitos times do Z-4 melhoram o aproveitamento nesta fase decisiva, alguns deles conseguindo abandonar a zona e escapando de descenço. Outros, mesmo virtualmente rebaixados, tiraram pontos de muitos clubes.

O levantamento também subsidiará matérias do Diário do Nordeste nos próximos dias fique ligado.