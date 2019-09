Histórico mostra: pontuação baixa do Z-4 ao fim do 1º turno não é motivo para comemorar

Uma fumaça ilusória se criou ao fim deste 1º turno do Brasileiro de 2019, dando conta de uma possível pontuação menor para escapar do rebaixamento na 38ª rodada. Falou-se até em marca inferior a 35 pontos para alcançar a glória de se qualificar a continuar na Série A em 2020.

São previsões, análises, mas todas difíceis de se confirmar, salvo pela frieza dos números, que não condizem com a natureza do futebol.

Com base na história de uma competição que já chega aos seus 14 anos em um mesmo formato, é seguro afirmar que a pontuação baixa na primeira metade de nada pode apresentar como bom presságio para o que vem pela frente.

De 2006 até 2018, a menor pontuação necessária para escapar do rebaixamento para a Série B aconteceu em 2014 e chegou a raríssimos 39 pontos.

Naquela ocasião, o Palmeiras se salvou com 40 pontos conquistados. Caiu o Vitória, na 17ª posição, com 38 pontos.

Se traçarmos paralelos com anos de baixa pontuação do Z-4 no primeiro turno, temos alguns cenários. Em 2009, na primeira metade da tabela, baixos 18 pontos foram somados pelo 17º colocado, naquele momento o Santo André. No fim, a surpresa. Foram necessários 46 pontos para escapar, ou seja, valor superior à média histórica de 43 pontos.

No fatídico ano de 2009, que marcou batalha campal no rebaixamento do Coritiba, o Coxa acabou caindo mesmo somando 45 pontos. Na metade daquele campeonato, a pontuação do Z-4 havia sido baixa Foto: Reprodução

O Coritiba foi a vítima daquela temporada ao somar ótimos 45 pontos, mas mesmo assim despencou rumo à segunda divisão. Para quem não lembra, o Ceará se manteve em 2018 com 43 pontos, o que já foi considerado um milagre tendo em vista o início ruim. Nessa mesma temporada, a virada de turno apresentava um Z-4 com o 17º colocado somando 21 pontos, valor considerado alto na média histórica.

A conclusão pode ser tirada por você mesmo, leitor. Confira levantamento abaixo:

Ano - Pontuação para ficar fora da zona

2006 - 22 na metade /40 pontos no fim

2007 - 24 na metade /45 pontos no fim

2008 - 22 na metade /44 pontos no fim

2009 - 18 na metade /46 pontos no fim

2010 - 18 na metade /42 pontos no fim

2011 - 19 na metade /42 pontos no fim

2012 - 17 na metade /42 pontos no fim

2013 - 19 na metade /45 pontos no fim

2014 - 18 na metade /39 pontos no fim

2015 - 20 na metade /43 pontos no fim

2016 - 21 na metade /44 pontos no fim

2017 - 20 na metade /43 pontos no fim

2018 - 21 na metade /43 pontos no fim

2019 - 18 na metade /? pontos no fim