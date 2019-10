Fazendo as contas #7: Contra Flu, Vovô faz jogo mais importante de 2019; Leão tem de ir para vencer

Finalizada a 28ª rodada da Série A do Brasileiro. Faltam apenas 10 jogos (30 pontos disponíveis) para o fim da competição. O Fortaleza está a 13 pontos do número seguro de 45 pontos para se salvar, enquanto o Ceará está a 15 pontos do mesmo objetivo.

OBSERVAÇÃO: A pontução para escapar do rebaixamento pode ser maior sim. Mas levamos em consideração a média histórica. Em apenas UMA VEZ um time foi rebaixado com 45 pontos em 13 anos de Série A. Já a faixa de 42 a 44 pontos não impediu rebaixamento em NOVE OPORTUNIDADES.

O empate contra o Vasco pode ter sido um resultado ok dentro do que ocorreu em campo, mas para o campeonato foi ruim para o Ceará. Com isso, cresce a obrigação do time em vencer o Fluminense, concorrente direto na briga contra o rebaixamento. Vale ressaltar que o clube carioca está atrás do Vovô pelos critérios de desempate. Ambos tem 30 pontos. É fundamental para o Ceará ter times entre ele a zona de rebaixamento. No momento, é exatamente o Fluminense que ocupa essa posição. Tendo em vista uma possível reação do Cruzeiro, que tem grande poderio, a disputa contra o Tricolor carioca é praticamente uma briga direta para ver quem permanece na 1ª divisão. Portanto, ATÉ AGORA, é o jogo mais importante do Vovô em 2019. Para isso, o clube fez promoção de ingressos. A partida acontece às 21h30 da quarta-feira (30).

Já o Fortaleza está em situação mais confortável que o Ceará. Dois pontos à frente fazem toda diferença, principalmente tendo em vista que a tabela tricolor, em tese, é menos pesada na fase final da competição, em comparação à do Vovô. O jogo contra o Avaí fora de casa, no entanto, segundo o infográfio abaixo (veja), apontam para previsão de vitória. Para se manter na "faixa de controle", com dois clubes abaixo dele antes da zona de rebaixamento, o Fortaleza precisa vencer o Avaí, praticamente rebaixado na Série A do Brasilero.

Confira as projeções

Entendendo o infográfico:

Os números acima mostram três cenários: primeiro, o real, com os dados atualizados de pontuações. Segundo, um cenário projetado sobre a campanha idealizada para soma de 49 pontos (o que confortavelmente classificaria para Sul-Americana). Terceiro, um cenário projetado sobre a campanha idealizada para soma de 45 pontos (o que historicamente é o necessário para escapar do rebaixamento).

Há, obviamente, opinião nas projeções, feitas com base no grau de dificuldade dos jogos, no local onde serão disputados e no desempenho das equipes no 1º turno. Se você quiser saber se projetamos vitória, empate ou derrotas nas rodadas, basta verificar a pontuação da rodada. Se o número permaneceu o mesmo da rodada anterior, a projeção é de derrota. Se somou 3 pontos, vitória. Um ponto, empate.