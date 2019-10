Fazendo as contas #3: Ceará X Avaí é questão de sobrevivência para o Vovô; Leão precisa pontuar fora

Fechada a 24ª rodada da Série A 2019. A partir de agora, faltam apenas 14 jogos (42 pontos disponíveis) para o fim da competição. O Fortaleza está a 17 pontos do número seguro de 45 pontos para se salvar, enquanto o Ceará a 22 pontos do mesmo objetivo.

Com os resultados da última rodada, o Fortaleza cumpriu exatamente o que foi proposto no infográfico abaixo (confira) em termos de pontuação para o time nesta altura da competição. A vitória contra Chapecoense era fundamental e aconteceu. Agora, para seguir na mesma linha, o Tricolor precisa pelo menos empatar com o Vasco da Gama, neste domingo, às 16h.

Já o Ceará perdeu para o Grêmio, o que era previsto pelas projeções. No entanto, perdeu pontos preciosos para Goiás e CSA, o que o deixaram 4 pontos abaixo do previsto para a campanha de 45 pontos. Vencer o Avaí é obrigação no cenário apontado, o que ainda não melhoraria a projeção alvinegra. Mas seria o suficiente para não piorar a situação e dar uma injeção de ânimo para o time para a sequência.

Entendendo o infográfico:

Os números que você vai conferir abaixo mostram três cenários: primeiro, o real, com os dados atualizados de pontuações. Segundo, um cenário projetado sobre a campanha idealizada para soma de 49 pontos (o que confortavelmente classificaria para Sul-Americana). Terceiro, um cenário projetado sobre a campanha idealizada para soma de 45 pontos (o que historicamente é o necessário para escapar do rebaixamento).

Há, obviamente, opinião nas projeções, feitas com base no grau de dificuldade dos jogos, no local onde serão disputados e no desempenho das equipes no 1º turno. Se você quiser saber se projetamos vitória, empate ou derrotas nas rodadas, basta verificar a pontuação da rodada. Se o número permaneceu o mesmo da rodada anterior, a projeção é de derrota. Se somou 3 pontos, vitória. Um ponto, empate.