Fazendo as contas #11: só a vitória interessa contra a Chape; Leão pode encaminhar permanência

Finalizada a 32ª rodada da Série A do Brasileiro. Faltam apenas 6 jogos (18 pontos disponíveis) para o fim da competição. O Fortaleza está a 6 pontos do número seguro de 45 pontos para se salvar, enquanto o Ceará está a 9 pontos do mesmo objetivo.

OBSERVAÇÃO: A pontução para escapar do rebaixamento pode ser menor sim. Mas levamos em consideração a média histórica. Em apenas UMA VEZ um time foi rebaixado com 45 pontos em 13 anos de Série A. Já a faixa de 42 a 44 pontos não impediu rebaixamento em NOVE OPORTUNIDADES.

A derrota no Clássico-Rei deixou novas missões para o Ceará. Se antes a situação parecia totalmente sob controle, agora o Vovô volta a ter obrigação de vencer. Tendo em vista a dura tabela que tem pela frente, a partida contra a Chapecoense, neste domingo, às 18h, mesmo fora de casa, é oportunidade de ouro de somar mais 3 pontos e deixar a conta mais tranquila para o que vem pela frente.

Já o Tricolor do Pici faz campanha acima do projetado para este momento do campeonato. E confirmando vitória sobre o CSA, neste domingo, às 19h, fica praticamente assegurado, faltando 5 jogos para somar de 2 a 3 ponos para se estabelecer na Série A 2020.

Confira projeção completa: