Fazendo as contas#10: Clássico-Rei pode deixar Vovô ou Leão muito próximos da Série A 2020

Finalizada a 31ª rodada da Série A do Brasileiro. Faltam apenas 7 jogos (21 pontos disponíveis) para o fim da competição. O Fortaleza está a 9 pontos do número seguro de 45 pontos para se salvar, enquanto o Ceará está também a 9 pontos do mesmo objetivo.

OBSERVAÇÃO: A pontução para escapar do rebaixamento pode ser menor sim. Mas levamos em consideração a média histórica. Em apenas UMA VEZ um time foi rebaixado com 45 pontos em 13 anos de Série A. Já a faixa de 42 a 44 pontos não impediu rebaixamento em NOVE OPORTUNIDADES.

A rodada foi uma das melhores para o Ceará em todo o Campeonato com a vitória sobre o Internacional. Pulou da posição logo acima da zona rebaixamento (16º) para a zona da Sul-Americana (13º) em apenas um jogo. Enquanto isso, o contrário aconteceu com o Fortaleza. Derrotado contra Corinthians, o time viu adversários diretos somarem pontos, como o próprio Alvinegro, Fluminense, Atlético/MG (vitórias) e Cruzeiro (empate). Botafogo e CSA, porém, perderam e não tornaram a coisa tão feia assim.

Resumo de tudo isso, é que a diferença entre Ceará e Fortaleza, que há um mês, na 24ª rodada, chegou a 5 pontos, agora é zero. Com saldo de gols melhor, o Vovô ainda ficou à frente na tabela. Caso haja vencedor, o Clássico aproxima (e muito) uma das equipes do objetivo. A nossa previsão é de empate, o que dá "2 pontos de crédito" para quem vencer.

O Ceará ainda enfrenta a Chapecoense (fora), São Paulo (casa), Flamengo (fora), Athletico/PR (casa), Corinthians (casa), Botafogo (fora). Já o Fortaleza ainda pega o CSA (casa), Internacional (fora), Santos (casa), Goiás (fora), Fluminense (fora), Bahia (casa).

Vencendo o Clássico, qualquer um dos dois clubes estará muito próximo da permanência com mais uma vitória e um empate, levando-se em conta a média de pontuação Z-4. No entanto, historicamente, duas vitórias seriam o necessário.

Confira a evolução das campanhas no nosso infográfico