Fazendo as contas #1: Veja projeção rodada a rodada de Ceará e Fortaleza para o restante da Série A

Começa hoje, neste espaço, uma série de publicações (todo fim de rodada) que trazem balanço das campanhas de Ceará e Fortaleza no segundo turno da Série A do Brasileiro. Os números reais são cruzados com projeções ideais de pontuações para os dois times até o fim do campeonato, rodada a rodada, com foco na permanência ou vaga na Sul-Americana.

Nesta segunda-feira (30), foi fechada mais uma rodada do Brasileiro. A 22ª de um total de 38. Agora, faltam 16 jogos para encerramento do Brasileiro.

O Ceará se encontra atualmente 4 pontos fora da zona de rebaixamento, mas, na projeção apontada pelo infográfico abaixo, está abaixo da linha projetada dos 45 pontos. Desempenhos de clubes abaixo, como Cruzeiro e Fluminense, têm sido decisivos para que o Alvinegro se mantenha nesta atual distância da zona.

->Veja classificação do Brasileiro

Já o Fortaleza, atualmente 6 pontos longe do Z-4, está com campanha igual ao que o infográfico projeta para a linha dos 45 pontos, ou seja, está dentro do previsto para atingir essa pontuação.

Entendendo o infográfico:

Os números que você vai conferir abaixo mostram três cenários: primeiro, o real, com os dados atualizados de pontuações. Segundo, um cenário projetado sobre a campanha idealizada para soma de 49 pontos (o que confortavelmente classificaria para Sul-Americana). Terceiro, um cenário projetado sobre a campanha idealizada para soma de 45 pontos (o que historicamente é o necessário para escapar do rebaixamento).

Há, obviamente, opinião nas projeções, feitas com base no grau de dificuldade dos jogos, no local onde serão disputados e no desempenho das equipes no 1º turno. Se você quiser saber se projetamos vitória, empate ou derrotas nas rodadas, basta verificar a pontuação da rodada. Se o número permaneceu o mesmo da rodada anterior, a projeção é de derrota. Se somou 3 pontos, vitória. Um ponto, empate.