Com histórico de reviravoltas em Brasileiros, Ceará enfrenta 8ª má fase de resultados em 10 anos

É fato que o momento do Ceará não é fácil. Após a derrota nesta quarta-feira (9) contra o Grêmio, já são 10 jogos sem conhecer o sabor da vitória, e o time entrou na zona de rebaixamento. O alento (ou alarme) é que não é a primeira vez que o Alvinegro passa por situação semelhante. Na verdade, nem a segunda, nem a terceira. Tem sido comum nas últimas temporadas o enfrentamento de sequências sem vitórias. Foram oito fases ruins de resultados em brasileiros nos últimos 10 anos.

Em três delas, houve reviravoltas, e o clube conseguiu atingir os objetivos da temporada. Em outras cinco oportunidades não se chegou ao desejado (rebaixamento e perdas de acesso), e lições ficaram para outras temporadas. Somente no período apontado nesta matéria, foram 12 trocas de treinadores nos períodos sem triunfos.

Veja histórico e relembre como o Alvinegro mudou ou não a situação:

Série A 2018 - 12 jogos e 0 vitória

Santos 2 X 0 Ceará

Ceará 0 X 0 São Paulo

Ceará 0 X 3 Flamengo

Corinthians 1 X 1 Ceará

Ceará 2 x 2 América/MG

Vitória 2 X 1 Ceará (Marcelo Chamusca demitido)

Ceará 0 X 1 Grêmio (estreia de Jorginho)

Chapecoense 2 X 0 Ceará

Ceará 0 X 1 Cruzeiro (saída de Jorginho)

Botafogo 0 X 0 Ceará (estreia de Lisca)

Ceará 2 X 2 Palmeiras

Atlético/MG 2 X 1 Ceará

FIM DA FASE RUIM: Ceará 1 X 0 Sport

O que mudou?

De volta à Série A após 7 anos, o Ceará sentiu o impacto da mudança. De cara, não venceu nenhum jogo das 12 primeiras rodadas. Dois técnicos depois (saíram Chamusca e Jorginho), Lisca teve a chance de mudar o Ceará ainda cedo na competição (faltavam 26 rodadas). Com a pausa para a Copa do Mundo e a chegada de reforços (Juninho Quixadá, Calyson, Edinho etc), a equipe mudou de cara e foi paulatinamente se recuperando na competição. Por pouco não chegou à Sul-Americana.

Série B 2016 - 15 jogos e 1 vitória

Paraná 1 X 1 Ceará

Ceará 0 X 0 Vasco

Paysandu 2 X 0 Ceará

Ceará 1 X 1 CRB

Atlético/GO 2 X 2 Ceará

Ceará 0 X 0 Avaí

Goiás 2 X 0 Ceará

Ceará 0 X 1 Sampaio Corrêa

Londrina 1 X 1 Ceará

Ceará 0 X 0 Luverdense

Brasil 2 X 1 Ceará

(VITÓRIA) Ceará 2 X 1 Joinville

Oeste 1 X 1 Ceará

Náutico 1 X 0 Ceará

FIM DA FASE RUIM: Ceará 2 X 0 Bragantino

O que (não) mudou?

Após o trauma da Série B de 2015, o Ceará entrou na Série B de 2016 com novo ânimo. Novamente teve um bom início de competição, apesar de não ter chegado às finais do Estadual com Lisca, mas voltou a oscilar de forma grave dentro do torneio, tornando o time um mero figurante na competição. Sérgio Soares chegou com a missão ficar todo o campeonato à frente do clube e realmente ficou, mas de forma melancólica. Somou sequência de 11 jogos sem vitória, repetindo (e piorando) feito de 2014.

Série B 2015 - 16 jogos e 1 vitória

Paysandu 2 X 1 Ceará

Ceará 1 X 1 CRB

Náutico 2 X 0 Ceará

Ceará 1 X 3 Sampaio Corrêa

Bahia 1 X 0 Ceará

Ceará 3 X 3 Santa Cruz

Oeste 2 X 0 Ceará (Silas Pereira demitido)

Luverdense 3 X 0 Ceará (Anderson Batatais interino)

Ceará 0 X 0 Botafogo (estreia Geninho)

Ceará 1 X 1 Criciúma

Boa Esporte 0 X 0 Ceará

Ceará 2 X 3 Mogi Mirim

(VITÓRIA) ABC 0 X 1 Ceará

Bragantino 3 X 0 Ceará (Geninho demitido)

Ceará 1 X 2 Vitória (estreia Marcelo Cabo)

Ceará 0 X 2 América/MG

FIM DA FASE RUIM: Macaé 1 X 2 Ceará

O que mudou?

A Série B de 2015 se iniciou sob a conquista do maior título do Ceará em sua história: a Copa do Nordeste. Boa parte do time acabou saindo, o que ocasionou no pior início alvinegro na história da competição. Comandante do título, Silas Pereira foi demitido após derrota contra o Oeste. Geninho foi contratado e ficou apenas 6 jogos no comando alvinegro. A draga de jogos sem vencer só terminaria com Marcelo Cabo, que conseguiu boas vitórias com a contratação de muitos reforços que mudaram completamente a equipe. Mesmo assim, algumas rodadas depois também foi demitido dando lugar para Lisca operar o primeiro milagre no comando da equipe alvinegra.

Série B 2014 - 8 jogos e 1 vitória

Joinville 3 X 0 Ceará

Icasa 2 X 1 Ceará (Sérgio Soares demitido)

Ceará 0 X 2 Santa Cruz (estreia de PC Gusmão)

Boa Esporte 3 X 1 Ceará

Ceará 0 X 0 Atlético/GO

(VITÓRIA) Ceará 2 X 0 Vasco

ABC 1 X 0 Ceará

Luverdense 1 X 0 Ceará

FIM DA FASE RUIM: Não houve

O que (não) mudou?

O ano de 2014 parecia promissor para o Ceará (ano do centenário do clube), após uma Série B 2013 acima da média. Sob comando de Sérgio Soares desde o início da temporada, o time foi tetracampeão cearense e vice-campeão da Copa do Nordeste e fez grandes jogos na Copa do Brasil, sob os gols de Magno Alves e passes de Nikão e Ricardinho. Porém, mais uma vez, a sina da série de jogos sem vencer baixou em Porangabuçu. Após eliminação traumática para o Botafogo na Copa do Brasil, o time entrou em declínio. Sérgio Soares foi demitido após derrota para o Icasa. PC Gusmão assumiu, mas também falhou em alavancar a equipe (também não contou com reforços pelo fim do prazo de contratações).

Série B 2012 - 13 jogos e 1 vitória

Athletico/PR 2 X 1 Ceará

Ceará 1 X 1 Ipatinga

Criciúma 2 X 1 Ceará

(VITÓRIA) Ceará 4 X 0 América/RN

São Caetano 2 X 0 Ceará

ASA 3 X 0 Ceará

Ceará 0 X 1 Paraná

Boa Esporte 1 X 0 Ceará (PC Gusmão demitido)

Ceará 0 X 1 Avaí (Anderson Batatais interino)

Barueri 0 X 0 Ceará

Ceará 1 X 2 CRB

Ceará 1 X 2 Bragantino

Vitória 1 X 1 Ceará

FIM DA FASE RUIM: Não houve

O que (não) mudou?

A Série B de 2012 foi um campeonato para esquecer do Ceará. Desde o início sob o comando de PC Gusmão, que assumira no lugar de Lula Pereira ainda no Estadual, o Alvinegro foi cambaleante no início, teve uma sequência positiva no meio, e no último terço emendou uma sequência histórica sem vencer. Foram 13 jogos com apenas 1 vitória, dos quais foram 9 jogos sem ganhar de forma initerrupta. Surpreendentemente, PC Gusmão foi mantido no cargo até a derrota para o Boa Esporte, na 33ª rodada, quando, a partir dali, o Vozão já não tinha chances de acesso. Anderson Batatais assumiu mas também não conseguiu nenhuma vitória.

Série A 2011 - sequência de 13 jogos e 1 vitória

Vasco 3 X 1 Ceará

Ceará 1 X 1 Internacional

Botafogo 4 X 0 Ceará

Ceará 1 X 1 Atlético/GO (Vágner Mancini demitido)

São Paulo 4 X 0 Ceará (estreia Estevam Soares)

Palmeiras 1 X 0 Ceará

(VITÓRIA) - Ceará 3 X 2 Coritiba

Atlético/MG 1 X 1 Ceará

Ceará 1 X 1 Figueirense

América/MG 4 X 1 Ceará

Ceará 0 X 1 Flamengo

Athletico/PR 1 X 0 Ceará (Estevam Soares demitido)

Ceará 1 X 2 Fluminense (estreia Dimas Filgueiras)

FIM DA FASE RUIM: Avaí 1 X 2 Ceará

O que mudou?

Após mais um início positivo do Vovô (ao fim do primeiro turno somou confortáveis 25 pontos), o Ceará mudou comando técnico após uma sequência de 4 jogos sem vencer. Vágner Mancini, que havia formatado o time desde o Estadual, entregou o boné. Para o lugar dele, o Vovô surpreendeu negativamente e trouxe Estevam Soares, que no ano anterior havia sido demitido sem conquistar uma vitória sequer. A segunda passagem de Estevam durou apenas 8 jogos, com apenas 1 vitória. Para o lugar, novamente o soldado alvinegro foi chamado (mas desta vez apenas na 32ª rodada). Era tarde demais. Dimas Filgueiras voltou, ainda encerrou sequência ruim, vencendo o Avaí e Grêmio fora de casa, mas não foi o suficiente para livrar o Vovô do rebaixamento. Naquele ano, o Vovô não conseguiu reforçar a equipe para Dimas, devido ao encerramento do prazo de inscrições.

Série A 2010 - sequência de 12 jogos e 1 vitória

Internacional 2 X 1 Ceará (estreia Estevam Soares)

Guarani 1 X 1 Ceará

Ceará 0 X 0 Palmeiras

São Paulo 2 X 1 Ceará

Ceará 0 X 0 Atlético/GO (Estevam Soares demitido)

Flamengo 1 X 0 Ceará (técnico interino)

(VITÓRIA) Ceará 2 X 1 Grêmio (estreia Mário Sérgio)

Botafogo 1 X 0 Ceará

Ceará 2 X 2 Grêmio Prudente

Athletico/PR 2 X 1 Ceará

Ceará 0 X 2 Vasco

Fluminense 3 X 1 Ceará (Mário Sérgio demitido)

FIM DA FASE RUIM: Ceará 2 X 1 Santos (estreia de Dimas Filgueiras)

O que mudou?

Após uma sequência maravilhosa na Série A, quando o Vovô figurou na liderança da competição nas 7 primeiras rodadas, uma mudança no comando técnico complicou a situação alvinegra. PC Gusmão aceitou oferta do Vasco, e Estevam Soares assumiu e já iniciou sequência negativa. Foram 5 jogos sem vitória e demissão à jato. Na sequência, Mário Sérgio assumiu, venceu um jogo, mas emendou 5 partidas sem vencer, sendo também demitido. Na 21ª rodada (ainda com tempo para recuperar), o velho soldado Dimas Filgueiras assumiu e logo na estreia venceu o Santos, interrompendo a seca de vitórias (fundamental para manutenção na Série A). O Vovô também contou alguns reforços. Magno Alves, que havia chegado algumas rodadas antes, o atacante Kempes (falecido no acidente da Chape) e o meia Camilo (ex-Botafogo) foram alguns exemplos.