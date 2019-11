Clássico-Rei: três pontos que fazem toda a diferença

É fato que os mesmos três pontos que o Fortaleza conquistou contra o Ceará são os mesmos que ele pode somar contra outros adversários. Mas nesta reta final, com cada ponto sendo extremamente valorizado, o triunfo contra o maior rival confere um fôlego importante e que pode fazer toda a diferença para a tranquilidade na conquista da permanência.

Não estou falando que um vai cair e outro vai permanecer. Acredito e tenho fé que ambos continuem na Série A 2020. O que muda, a partir da conquista da vitória pelo Fortaleza, é que o cumprimento de tal missão pode acontecer de forma mais suave para o Tricolor de Aço.

São 6 jogos restantes. Mas uma vitória e um empate colocam o Leão com 43 pontos, tendo um possibilidade muito grande de se garantir na Série A 2020 com tal pontuação. É óbvio que a margem histórica é 45 pontos, mas a manutenção pode acontecer com menos, certamente.

Para o Ceará, uma vitória a mais está na conta da mesma rota traçada para o Fortaleza. Ou seja, mais dois triunfos e um empate para que o grande objetivo Alvinegro se cumpra. Agora, com Chapecoense e CSA praticamente entregues, apenas uma vaga no Z-4 está em jogo. Botafogo, Fluminense e Cruzeiro estão mais ameaçados que o Vovô.

É esperar que o melhor se densenrole à favor do futebol cearense.