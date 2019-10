Ceará iguala campanha de 2018 na 23ª rodada e tem desafios ainda mais difíceis; veja comparativo

As notícias são boas e ruins para o Ceará. Antes de iniciar, vamos ao lado positivo da coisa: o time conseguiu se salvar, no fim das contas, em 2018. Mas o lado ruim está aí e não tem outra: o Vozão terá de remar muito e conquistar grandes vitórias para se salvar do rebaixamento em 2019, assim como fez no ano passado com o milagre de Lisca e cia.

Mesmo em rotas diferentes, as campanhas de 2018 e 2019 se cruzaram. Se no ano passado o Alvinegro iniciou muito mal a competição, ficando 12 rodadas sem vencer, agora, o hiato de vitórias veio no meio do percurso, ficando 9 partidas sem vencer. A sequência do Ceará não será fácil, e o time tem que encerrar a fase ruim o mais rápido possível. E precisa tomar pontos de jogos em que a derrota era aceitável, por exemplo, contra o Grêmio, nesta quarta-feira (09), às 21h.

Para terminar com os 43 pontos de 2018, o Vovô precisa somar mais 20 pontos, ou seja, algo equivalente a 6 vitórias e dois empates em 15 partidas disponíveis, sendo 8 fora de casa e 7 em casa. Em 2018, o time perdeu apenas 5 jogos nesta sequência de 15 partidas finais.

Comparativo entre campanhas na 23ª rodada:

2018

5V 8E 10D - 23 pontos



2019:

6V 5E 12D - 23 pontos

Jogos restantes 2018: América (F), Vitória (C), Grêmio (F), Chapecoense (C), Cruzeiro (F), Botafogo (C), Palmeiras (F), Atlético/MG (C), Sport (F), Internacional (C), Bahia (F), Fluminense (F), Paraná (C), Athletico/PR (F), Vasco (C)

Jogos restantes 2019: Grêmio (F), Avaí (C), Santos (F), Bahia (F), Vasco (C), Fluminense (C), Palmeiras (F), Internacional (C), Fortaleza (F), Chapecoense (F), São Paulo (C), Flamengo (F), Athletico (C), Corinthians (C), Botafogo (F)

Pesam contra a campanha deste ano alguns aspectos:

1- O time vive má fase, enquanto no ano passado estava em ascensão. Inclusive venceu o Corinthians na 23ª rodada.

2- Campanha deste ano tem mais derrotas que a do ano anterior, o que mostra problemas até em empatar jogos, quando não há como vencer

3- Não existe mais pausa de competição internacional, importante para implantar novos princípios de treinamento

4- Não há mais possibilidade de reforço

Pesam a favor da campanha deste ano alguns aspectos:

1- A média de pontuação da zona de rebaixamento está mais baixa que em 2018, o que ainda deixa o Vovô fora da zona de rebaixamento

2- Terá mais adversários diretos pela frente. 4 jogos (Avaí, Vasco, Fortaleza e Chapecoense), sendo 3 no Castelão

3- Tem uma vitória a mais que em 2018, que é critério de desempate

4- Tem mais opções no elenco, em número