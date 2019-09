Ceará encerra turno fora da zona, mas precisa evoluir

Nem ao céu, nem ao inferno. Nem oito, nem oitenta. São muitos os trocadilhos populares que podem simbolizar o primeiro turno do Ceará na Série A do Brasileirão de 2019. Em vista do que foi 2018, quando nesta altura da competição o Vovô somava apenas 17 pontos, o cenário é muito positivo. São 4 pontos à frente da zona de rebaixamento, uma 'gordurinha' importante, mas que não representa nenhuma tranquilidade para as próximas 19 rodadas que vêm pela frente na competição.

E se os referenciais são os outros anos que o Alvinegro atuou na Série A na era dos pontos corridos, aí que os atuais 22 pontos não representam certeza de manutenção ou mesmo risco de rebaixamento. Em 2010 e 2011, o Vovô somou 25 pontos a esta altura, campanhas superiores a que se estabelece nesta temporada. Os dados mostram o tamanho da importância do segundo turno, quando o desempenho geral das equipes tende a melhorar. Daí, diferentes resultados aconteceram, mesmo com a 'boa pontuação' do 1º turno: em 2010, houve manutenção, mas em 2011, por cair de rendimento, o Vovô acabou caindo.

Discurso

Após o frustrante empate sem gols contra o Botafogo, surpreendeu o técnico Enderson Moreira ao adotar uma argumentação fatalista, ou seja, muito baseada no que o imponderável pode produzir dentro de campo, como se o futebol fosse excessivamente influenciado por questões de sorte ou azar.

"Acho que a gente merecia sorte melhor, mas o futebol é assim. Não adianta merecer resultado, às vezes as coisas acontecem. Não posso falar que nosso time fez uma partida ruim", disse o treinador em tom de chateação.

Fato é que não adianta apenas 'desempenhar', como se diz na gíria do futebol, jogar bem, produzir, se a bola não entra, nem os pontos se somam. Uma sequência de cinco jogos assim, dentro da Série A, não é tão natural.

O atacante Felippe Cardoso, por exemplo, dentre outros que atuam, tem boa participação coletiva, mas marcou apenas duas vezes. Não seria a hora de testar outras opções do elenco? Ou, se o elenco não atende, não seria a hora de reforçar? Faltam apenas duas semanas para o fim do prazo de inscrições para o Brasileirão.

Quanto a isso, Enderson reconhece que é preciso evoluir: "acredito que a gente precisa aperfeiçoar sempre. Isso é um trabalho diário. Acredito que a gente tem evoluído, mesmo com os resultados ruins. Não quero passar para o torcedor que há algum tipo de satisfação com isso. A gente está muito chateado".

O Ceará parte para o segundo e derradeiro turno da Série A no próximo domingo, às 16h, fora de casa, contra o CSA. Para a partida, Enderson Moreira não poderá contar com o lateral-direito Samuel Xavier, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.