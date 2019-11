5 fatos históricos do Z-4 que você precisa saber restando 8 jogos; veja quem escapou na Série A

Oito rodadas para o fim da Série A. São 24 pontos disponíveis. Já crescem a tensão e a expectativa para saber quem vai ou não para a Série B em 2020, já que o título nacional já está praticamente nas mãos do Flamengo. Alguns usam numerologia, outros crenças religiosas para aliviar a tensão neste momento. Utilizamos a história para jogar uma pitada de molho na ansiedade do torcedor. Veja os fatos a seguir o histórico abaixo:

Labirinto

Dos 52 elencos que figuraram o Z-4 na 30ª rodada entre 2006 e 2018, somente 10 conseguiram escapar (Fluminense e Atlético/MG mais de uma vez)

Lição para o Vovô

Por consequência, 10 clubes entraram. Um deles foi o Ceará, em 2011. Naquela ocasião, assinalou apenas 7 pontos na reta decisiva da competição e caiu tendo bom time e tendo feito boa campanha na maior parte do campeonato.

Labirinto II

Nunca 3 times que estavam no Z-4, nesta rodada, escaparam juntos. O máximo de mudanças que aconteceram na zona foram duas. Em 2008, Fluminense e Atlético/PR figuraram o Z-4 e conseguiram se livrar, jogando Figueirense e Portuguesa para o rebaixamento. Em 2010, Atlético/MG e Avaí também se salvaram, rebaixando Vitória e Guarani. Time de Campinas, por sinal, foi a pior equipe nestes 13 campeonatos nas 8 rodadas finais. Somou apenas 2 pontos e foi para Série B.

Labirinto III

Em 11 de 13 campeonatos brasileiros da Série A desde 2006, três das quatro equipes que estavam na zona de rebaixamento nesta 30ª rodada foram rebaixadas.

Quanto mais pontos melhor

Não é seguro projetar ou especular sobre uma margem abaixo de 45 pontos para escapar do rebaixamento. Pode acontecer sim (e é mais provável que sim), mas pode ser que não. Uma meta, como tal, só deve ser considerada com margem de erro baixa, nem que ela ultrapasse o necessário. Em 2009, na 30ª rodada, o Coritiba ostentava vaga na Sul-Americana, ainda somou 11 pontos até o fim do campeonato, mas mesmo assim foi rebaixado. Ao contrário disso, em 2017, o Vitória somou apenas 10 pontos.

>Confira classificação atualizada da Série A

Confira o histório do Z-4 na 30ª rodada e compare com a última rodada