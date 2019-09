Gestão Estratégica I

O conceito de gestão estratégica se constitui do conjunto de metodologias, processos e ferramentas gerenciais que objetivam avaliar, monitorar e aperfeiçoar os processos organizacionais. A sua busca se refere à interação com vistas ao alcance da melhoria contínua. A sua metodologia consiste no desenvolvimento e gestão de processos internos focados na percepção clara das atividades, ensejando ao gestor direcionar as ações, que se refletem no desempenho organizacional, resultando na utilização plena da capacidade de trabalho, em favor do alcance dos seus objetivos, a baixo custo.

Neste sentido, se utiliza de técnicas gerenciais apropriadas ao aperfeiçoamento dos colaboradores - sob a ótica da capacitação e integração, visando ao fluxo das tarefas que passam a ser objeto de permanente acompanhamento, focado em medir o desempenho, a baixo custo, visando ao alcance dos resultados. Neste sentido, a empresa deve, necessariamente, estar estruturada para atender às exigências do mercado, que são cada vez maiores e mais frequentes, particularmente, com relação à eficiência, eficácia e qualidade na condução dos seus processos - o que, na maioria das vezes, demanda mudança na sua cultura. Na definição dos estudiosos, o tema da gestão de processos pela sua natureza cria valor para o cliente que se manifesta ao longo do processo produtivo e se efetiva através da tomada de decisão dos dirigentes.

Na escolha do processo a ser aperfeiçoado, se pressupõe o conjunto das interações que interagem no macroprocesso na seguinte ordem: processo, subprocesso, atividades e tarefas - se não houver o subprocesso o passo seguinte é a atividade considerada nos seus elementos básicos ou críticos. A partir destas considerações, se tem um referencial que se presta a avaliar as empresas que adotam a gestão de processos, particularmente, no que se refere à racionalidade do fluxo de trabalho e a satisfação do cliente.



Cláudio Montenegro

Administrador