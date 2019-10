Varejo do Ceará faz Convenção sob o avanço do comércio digital

Será aberta hoje, à noite, em Juazeiro do Norte, pelo governador Camilo Santana, a 29ª Convenção do Comércio Varejista do Ceará.

Promovido pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado, presidida pelo empresário Freitas Cordeiro, o evento pretende - segundo ele - fazer uma "reflexão consciente sobre o varejo estadual, nacional e internacional".

O varejista do Ceará- como o dos demais estados brasileiros - está diante de um gigantesco desafio imposto pelo comércio digital, que, quase num piscar de olhos, está transformando radicalmente a arte de vender e de comprar.

Até ontem, era a empresa, isto é, a loja física, o protagonista na relação com o cliente. Hoje, é o consumidor e seu smartphone que assumiram a condição de sua excelência, estabelecendo - graças aos avanços da Tecnologia da Informação - uma interação completamente diferente de antanho.

Diante desse cenário, a FCDL do Ceará elaborou uma programação técnica que desvendará os mistérios e minimizará as dificuldades que a maioria dos empresários do varejo ainda tem diante da modernidade do chamado e-commerce.

A palestra magna da Convenção, que será pronunciada logo após o discurso inaugural do governador, abordará o tema "Convivendo com um cenário econômico e político mutante e mutável", a ser proferida por um especialista, o consultor Marcos Gouvêa, fundador e diretor-geral do grupo GS&Consult.

Amanhã, sábado, às 9 horas, os lojistas cearenses ouvirão a palestra de Cristiano de Paula Leite, também da GS&Consult, que abordará "a transformação digital e seu impacto no comportamento dos consumidores e no redesenho do mercado". Em seguida, Luís Guilherme Baldacci, outro consultor da GS&Consult, mostrará "os mais importantes diferenciais competitivos das empresas varejistasem todos os tamanhos".

Para finalizar a programação técnicada Convenção, às 11h30, Calo Camargo, da mesma GS&Consult, explicará "a visão do futuro que se torna cada vez mais presente".

Ao longo da tarde de amanhã, haverá um workshop e às 22 horas a cantora Elba Ramalho fará o show de encerramento da convenção.