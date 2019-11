Transnordestina: Grupo CSN pode ficar só com o trecho do Ceará

Ao falar ontem em evento sobre PPPs e Concessões, promovido pelo BNDES em Brasília, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, revelou que o grupo CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), que detém a concessão da Ferrovia Transnordestina, poderá perder o trecho pernambucano do projeto.

De acordo com o ministro, a atual concessionária Transnordestina Logística - para reduzir suas obrigações de investimento – ficaria apenas com o trecho cearense, com o que os investimentos restantes para a conclusão do projeto desceriam de R$ 7 bilhões para R$ 4 bilhões.

Tarcísio Freitas também informou, durante sua fala, que há um grupo (ele não revelou qual) interessado em assumir a execução das obras do trecho pernambucano do empreendimento.

Se esse interesse se confirmar, acrescentou o ministro, o ramal da Transnordestina, na geografia de Pernambuco, será excluído da concessão atual, o que daria à Transnordestina Logística a exclusividade da execução das obras e da operação do ramal cearense da ferrovia.

A Ferrovia Transnordestina foi concebida no primeiro Governo do presidente Lula, quando era ministro da Integração Nacional o cearense Ciro Gomes.

O orçamento original do projeto era de R$ 4,5 bilhões. Já foram investidos R$ 11 bilhões e serão necessários mais R$ 7 bilhões para sua conclusão.