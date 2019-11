Toyota quer começar em abril seu Centro de Distribuição no Pecém

O secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado do Ceará, engenheiro Maia Júnior, informou a este colunista que, quarta-feira,30/10, reuniu-se pessoalmente em Fortaleza, pela quarta vez, com diretores da Toyota do Brasil.

A reunião sequenciou as três anteriores, realizadas nesta capital e em São Paulo.

O assunto tratado foi o mesmo: o interesse da Toyota de construir na área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém um Centro de Distribuição de peças e automóveis.

A comitiva da Toyota também se reuniu com operadores do Porto do Pecém. A um desses operadores, os diretores da montadora japoneses disseram que o interesse de sua empresa é iniciar, no mês de abril do próximo ano, as obras de construção do seu Centro de Distribuição na área da CIPP S/A.

O secretário Maia Júnior adiantou a este colunista que o Centro de Distribuição da Toyota no Pecém será edificado em um terreno fora da geografia da ZPE, ou seja, ele não terá qualquer atividade exportadora, devendo concentrar sua atividade na distribuição de peças e veículos para o mercado interno brasileiro, com foco nos estados das regiões Norte e Nordeste do País.

Na conversa que manteve com este colunista momentos antes do início do ato que marcou o lançamento da Exploig – a Feira Internacional de Logística, que se realizará no fim deste mês no Centro de Eventos do Ceará – o secretário Maia Júnior declarou-se “muito feliz” com a chegada da Toyota ao Ceará.

Ele disse que, com a Toyota aqui, “o Porto do Pecém será o primeiro do Norte e Nordeste a ter um berço de atracação para os navios “Roll on-Roll off” (embarcações nas quais entram e saem, usando seus próprios meios, automóveis e outros veículos automotores).

Segundo Maia Júnior, a esperança do Governo do Ceará é de que o Centro de Distribuição da Toyota no Pecém se transforme, num futuro próximo, em uma unidade montadora de automóveis elétricos, “mas isso é, por enquanto, só uma boa possibilidade”.