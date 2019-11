Toyota: centro de distribuição em abril

Secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará, o engenheiro Maia Júnior sorri de orelha a orelha. Tem pelo menos dois fortes motivos para isso. Primeiro: oito diretores da Toyota do Brasil estiveram quarta-feira (30), pessoalmente, em Fortaleza. Pela quarta vez, reuniram-se com Maia Júnior e, também, com operadores do Porto do Pecém. A um desses operadores, o grupo da montadora japonesa revelou: no próximo abril, a Toyota quer começar, na área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, as obras de construção de seu Centro de Distribuição de peças e veículos, cuja atuação se estenderá por todos os estados do Norte e Nordeste. Por causa desse projeto, o Porto do Pecém será o primeiro da região nordestina a ter um berço de atracação própria para navios "Roll on-Roll off" (cargueiros transportadores de veículos automotores, que entram e saem do navio por meios próprios). É pouco? Há o segundo forte motivo: a empresa paulista Itaci Indústria e Comércio de Argamassas construirá na zona rural de Tabuleiro do Norte uma fábrica de cimento que consumirá investimentos de R$ 270 milhões. Para isso, comprou um terreno de 100 hectares, dentro do qual há uma gigantesca mina de calcário, sua matéria-prima. A Semace já emitiu licença prévia, segundo informou fonte da Fiec que acompanha os entendimentos com a Itaci. A empresa paulista requereu ao FDI, via Adece, a concessão dos incentivos fiscais que o Governo cearense dá a quem investe aqui. "O Ceará mantém o ritmo de crescimento de sua economia, graças à credibilidade do seu governo", diz Maia Júnior.

SUSTENTÁVEL

Bom exemplo de indústria sustentável é a Santelisa, do Grupo Telles, controlado por Everardo Telles, cuja fábrica em Aquiraz produz embalagens utilizando 100% de aparas de papel e papelão usados, recolhidos por catadores e reciclados por uma unidade própria da empresa. A Santelisa investiu, nos últimos anos, R$ 50 milhões na modernização de sua planta, verticalizando-a e tornando-a sustentável, informa a vice-presidente de Operações do grupo, Aline Telles.

ZPE DÁ LUCRO

Danilo Serpa, presidente da CIPP S/A, falou no lançamento da Expolog, quinta-feira, no BS Design. Ao longo de sua fala fez várias revelações. Exemplo: o lucro da ZPE-Ceará, que em 2018 foi de R$ 4 milhões, será de R$ 12 milhões neste ano.

Boa notícia para o turismo de Caucaia: a partir do próximo dia 15, a Praia do Cumbuco será o belo espaço do Campeonato Mundial de Kitesurf. Virão para cá kitsurfistas de vários países do mundo. É por isto mesmo que os hotéis e pousadas do Cumbuco e adjacência já estão lotados. E restaurantes e bares de lá estocam-se.

Uma comparação: em 2015, a inflação bateu em 10,6%, a taxa de juros em 14,25%, o Ibovespa operava aos 38 mil pontos e o Risco Brasil alcançava 533 pontos. Hoje, a inflação é de 3%, a taxa de juros Selic está em 5% (com viés de queda), o Ibovespa bateu em 108 mil pontos e Risco Brasil desceu a 117 pontos. O que houve?