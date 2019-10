Supermercado Pinheiro inaugura loja em Acaraú

A rede Pinheiro Supermercado inaugurará na próxima quinta-feira, 24, sua 14ª loja e a segunda aberta neste mês de outubro.

A nova unidade localiza-se na cidade de Acaraú, no Litoral Oeste do Ceará, onde, além da grande loja, serão também inaugurados um restaurante, um parque infantil e duas salas de cinema totalmente digitalizadas, uma das quais em 3D.

Honório Pinheiro, sócio e diretor da rede, informa que o Supermercado Pinheiro de Acaraú está abrindo oportunidade de emprego para 150 pessoas, parte das quais ganhou sua primeira oportunidade de trabalho.

Ele disse que Acaraú é um polo comercial importante que ganhará impulso com a inauguração da loja da rede Pinheiro.

“Nossas pesquisas mostram que Acaraú é um município com grande potencial econômico e que até então não contava com um número de supermercados que atendesse as localidades vizinhas. Com a chegada do Pinheiro tudo isso vai mudar, vamos prover a cidade e os municípios do seu entorno”, afirmou Honório Pinheiro.

Essa é a segunda loja que o Supermercado Pinheiro inaugura em 2019. Em setembro passado, foi aberta a unidade Praia de Iracema, em Fortaleza, marcando uma nova fase de expansão do Pinheiro, que tem previsão de abrir mais duas lojas nos próximos meses em Fortaleza (nas avenidas Rogaciano Leite e Antônio Sales).