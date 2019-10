Severino Neto, do São Luiz, é o Equilibrista do Ano

Severino Ramalho Neto, dono da rede varejista cearense Mercadinhos São Luiz foi eleito o Equilibrista do Ano 2019 no Ceará.

A decisão da seção cearense do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef-CE) foi divulgada na manhã desta terça-feira, 22.

O eleito comanda uma rede de supermercados que, nos últimos 10 anos, só fez crescer tanto na Capital quanto no interior do Estado, enfrentando e vencendo a concorrência das redes multinacionais que operam na geografia do Ceará.

A entrega do prêmio será às 19 horas do próximo dia 19 de novembro, no Hotel Gran Marquise.