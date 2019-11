São Paulo quer conhecer Escolas Profissionalizantes do Ceará

Os excelentes resultados da rede de escolas profissionalizantes de ensino médio do Governo do Ceará despertou a atenção do Governo de São Paulo, cuja secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen da Silva, manifestou desejo de vir a Fortaleza para conhece-las pessoalmente e "in loco".

O secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará, engenheiro Maia Júnior, que esteve com sua colega paulista na semana passada, disse a este colunista que São Paulo ainda não tem esse tipo de escola profissionalizante.

A rede cearense de escolas profissionalizantes foi criada em 2008 e já conta hoje com 122 unidades espalhadas pelas várias regiões do Estado.

O Catálogo dos Cursos Técnicos das Escolas Estaduais de Educação Profissional do Ceará tem 52 cursos técnicos agrupados em 12 Eixos Tecnológicos.

No catálogo estão disponibilizados o perfil profissional adquirido, a matriz curricular com a carga horária de estudo e as áreas de atuação profissional.

Os cursos mais procurados - e que têm formado mais profissionais - são os de Informática, Enfermagem, Guia de Turismo e Segurança do Trabalho.