Salmito ensina como melhorar a pecuária

Como o "ambiente natural do semiárido é quente e seco, e extremamente saudável para os animais", o deputado Salmito Filho - em mensagem a esta coluna - sugere aos líderes da pecuária cearense: "1) Um bom padrão racial que associe rusticidade e produção de leite; 2) Corretas técnicas de manejo sanitário; 3) Técnicas de dieta alimentar, especialmente para armazenar forragem, como a silagem; 4) Atrair mais indústrias para processar o leite produzido, até porque a indústria de lacticínio tem um perfil de crescer horizontalmente em vez de crescer verticalmente; 5) A Betânia é nosso orgulho, já faz muito estimulando e comprando a produção da pecuária bovino-leiteira cearense, mas ela não pode pautar essa produção, porque o nosso potencial é maior". Bem, na verdade, os pecuaristas cearenses já fazem exatamente o que o jovem deputado ensina, e é por isto mesmo que a produção leiteira do Estado - apesar de sete anos de baixa pluviometria - mantém a quantidade e a qualidade. Entre os 10 maiores produtores de leite do Brasil, três são do Ceará. Salmito Filho é um dos pouquíssimos parlamentares cearenses bem informados sobre as virtudes e os defeitos dos setores primário e secundário da economia do Ceará. Em tempo: além da Betânia, operam no Estado - industrializando o leite - a Lassa de Sobral, a Cooperativa Agrícola Mista de Maranguape, a Cariri, a Danone e a Jaguaribe.

Juventude

No próximo dia 27, Yuri Torquato tomará posse da coordenadoria geral da Federação das Associações dos Jovens Empresários do Ceará - Fajece. Na cobertura da Fiec, às 19 horas.

Escravidão

Foi inaugurado em Maranguape, onde nasceram Capistrano de Abreu e Chico Anísio, o shopping Mercado Balaio. O casarão que o abriga - o Solar dos Sombra - fica no centro da cidade e guarda um espaço histórico - e triste: um túnel onde eram escondidos os escravos. Preservado e restaurado, o túnel está aberto à visitação pública.

Prêmio

No dia 27, será conhecida a empresa vencedora do Prêmio Fiec de Desempenho Ambiental. A Aço Cearense, do empresário Vilmar Ferreira, está entre as finalistas.

Informa a abih-CEARÁ: a empresa alemã Fraport, que administra o Fortaleza Airport, é a Personalidade Turística 2019. Eleita por aclamação. O prêmio será entregue pelo presidente da entidade, Elizeu Barros, no próximo dia 13 de dezembro, durante a festa anual de confraternização do trade turístico, no Gran Marquise.

Não será no natal de 2019 que ficará pronta a requalificação da Avenida Beira Mar. Mesmo no trecho já concluído, ainda faltam vários serviços, inclusive o de proibição de ambulantes vendendo de tudo na nova área, cartão postal do turismo de Fortaleza. Também falta iluminação em boa parte do trecho requalificado.