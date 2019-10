Rio Coreaú poderá ter açude de 1 bilhão de m³

Engenheiros da Secretaria de Recursos Hídricos do Governo do Ceará estão desenvolvendo estudos de viabilidade técnica para a construção de dois açudes que barrarão o rio Coreaú, na região Norte do Ceará.

Uma fonte que acompanha esses estudos revelou a este colunista que um dos reservatórios terá capacidade aproximada de 1 bilhão de metros cúbicos de água.

A capacidade do outro açude ainda não foi estimada, mas será bem menor.

O açude maior será localizado na geografia de um sítio denominado Canto das Pedras. Mas até o fim dos estudos de viabilidade técnica e o início da elaboração do projeto de engenharia dos dois açudes passará um tempo de “no mínimo, um ano”, admitiu a mesma fonte.

O rio Coreaú – que percorre áreas de boa pluviometria – poderá, com as duas barragens, reforçar a oferta de água não só às sedes municipais do seu entorno, mas também, por adutora, aos distritos mais populosos de vários municípios do Norte cearense.