Plano Ceará Veloz é ótimo, mas agronegócio está ameaçado

Hoje, às 9 horas, no Palácio da Abolição, o governador Camilo Santana lança o que foi batizado de "Ceará Veloz - uma plataforma para acelerar o crescimento econômico do Estado, com redução de desigualdades", como assegura o folder do evento. Trata-se de um Plano de Desenvolvimento focado nos setores mais importantes da economia cearense que, a bem da verdade, tem crescido mais do que a do País como um todo. O plano é ótimo e foi elaborado sob a coordenação da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), cujo titular, o engenheiro Maia Júnior, é um executivo muito admirado pelas grandes empresas privadas do Estado, algumas das quais o têm como sonho de consumo. Um dos setores focados pelo Ceará Veloz é o agronegócio, cujo futuro - que foi promissor - está sob ameaça da Assembleia Legislativa, onde o Executivo domina o voto de 39 dos 46 deputados. Ou seja: nada lá é aprovado sem a aquiescência do Palácio da Abolição.

No fim de dezembro do ano passado, o Legislativo aprovou - e o governador sancionou - Lei que proíbe a pulverização aérea, incluindo a de produtos químicos que combatem o mosquito da dengue. Resultado: as fazendas produtoras de banana na região do Cariri estão impedidas de usar a aviação agrícola para combater a praga da sigatoka-amarela. Consequência imediata: a destruição dos bananais e o desemprego de centenas de trabalhadores nos municípios da base política do governador.

Exatamente como no ano passado, o mesmo Legislativo está pronto para votar e aprovar nova Lei contra o agronegócio - a que proíbe o uso de um defensivo que estaria matando as abelhas. Ora, não há agricultura sem abelha, e Camilo Santana, que é agrônomo, sabe disso. A Agrícola Famosa, maior produtora mundial de melão, tem 8.500 colmeias no Ceará e no Rio Grande do Norte; a Itaueira, 2.500. Essas colmeias garantem a produção de melão e melancia e de outras frutas, como o mamão.

A Adece - sob o pálio da Sedet - tem uma Secretaria Executiva do Agronegócio, cujo orçamento não chega a 10% do orçamento da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, que cuida da agricultura familiar e das relações com os movimentos sociais que atuam no campo. Sentindo-se ameaçados, empresários da agropecuária repensam o futuro.

Doce mel

Está ficando pronto o prédio de 4 mil m² que, no Km 18 da BR-116, abrigará o Centro de Distribuição da paraibana Doce Mel, maior distribuidora de frutas, legumes e verduras (FLV) do Brasil. Sexta-feira, 22, na festa de lançamento do PIN 2020 - uma plataforma de mídia da rede Supermercado Pinheiro para os seus fornecedores e clientes - o empresário Roberto Cavalcanti de Morais e seu filho e sócio Rodrigo contaram a esta coluna que seu CD cearense - que criará mais de 100 novos empregos diretos - atenderá aos mercados do Ceará, Piauí, Maranhão e Pará, onde a demanda por FLV "cresce em proporção geométrica".

Emoção

Na festa do PIN 2020, realizada sexta-feira, 22, na cobertura do edifício BS Design, o que mais chamou a atenção e emocionou foi a apresentação do coral de 40 crianças atendidas pelo Instituto Bom Vizinho de Cultura e Responsabilidade Social, mantido pela rede de lojas Supermercado Pinheiro. Honório Pinheiro, sócio majoritário e diretor da empresa, foi às lágrimas e revelou que a rede de lojas Visão - do empresário Assis Cavalcante, presente ao evento - doou 40 óculos de grau para crianças do Instituto, as quais, imediatamente, passaram a ter uma performance extraordinária nas salas de aula.