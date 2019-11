Pecém é um complexo de R$ 28 bilhões de investimentos

Assim como tem crescido na velocidade do frevo o Porto do Pecém, cresce também a Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém - a AECIPP.

Hoje, a entidade, presidida por Ricardo Parente, tem 31 associadas – entre as quais gigantes como a CSP, Wobben, Apodi, Votorantim, Aço Cearense, Tecer, Termaco, Aeris Energy e Makro – que se juntaram, agora, para promover, em 2020, a ExpoPecém.

Será uma feira industrial destinada a apresentar as empresas cearenses – localizadas fora da geografia do CIPP - às que operam dentro do Complexo.

Atualmente, as empresas do CIPP compram dos fornecedores cearenses apenas 5% de suas necessidades.

A CSP é a exceção: ela compra aqui no Ceará 30% de produtos e serviços de que precisa para o seu dia-a-dia.

Ricardo Parente – que está desde ontem, segunda-feira, 4, em férias no Rio de Janeiro, de onde embarcará no fim desta semana para uma temporada na região da Toscana, na Itália - transmitiu a este colunista e para todos os que o ouviram na última quinta-feira, 31, no lançamento da Expolog, uma informação muito interessante: o CIPP já absorveu R$ 28 bilhões em investimentos, dos quais 40% de origem estrangeira.