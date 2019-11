Pague Menos tem lucro de R$ 505 milhões no 3º trimestre

A rede cearense de farmácias Pague Menos – com sede em Fortaleza e com mais de 1.100 lojas em todos os estados do País – registrou no terceiro trimestre deste ano (julho, agosto e setembro) um lucro bruto de R$ 505 milhões, segundo revelou seu balanço publicado ontem, quinta-feira, 14.

Sua receita bruta no período foi de R$ 1,743 bilhão.

O balanço aponta um crescimento de 3,4% do ticket médio (valor médio de cada compra em suas lojas), que passou de R$ 54,80 para R$ 56,60.

A empresa fundada pelo empresário Deusmar Queirós e hoje comandada pelo seu filho, sócio e diretor-presidente Mário Queirós obteve uma redução de 0,6% nas despesas com vendas, que totalizaram R$ 343,7 milhões, equivalentes a 19,7% da receita bruta.

As despesas administrativas e gerais totalizaram R$ 35,3 milhões, equivalentes a 2,0% da receita bruta, uma queda de 0,1%.

As vendas de OTC (medicamentos sem prescrição) cresceram 5,1% no período.

A venda de medicamentos genéricos apresentou um aumento de 4,8%. A de marcas próprias cresceu 2,7%, superior em relação ao terceiro trimestre de 2018.

“Os ajustes na operação estão relacionados ao aumento do nível de produtividade aliada à qualidade dos serviços, com melhora da performance. A empresa tem investido em canais digitais, logística e sistemas de operação que dão mais eficiência ao negócio”, informa Mário Queirós.

Única rede do varejo farmacêutico presente em todas as unidades da Federação, a Pague Menos inaugurou três lojas no terceiro trimestre deste ano, finalizando o terceiro trimestre com 1.149 lojas, das quais 29,5% se encontram em estágio de maturação (lojas com até três anos).

A Pague Menos teve no terceiro trimestre um market share nacional de 5,7% no trimestre.

No Nordeste do país, porém, sua participação no mercado é bem maior - alcançou 19,8%, pelo que região se mantém como a mais relevante para a empresa.