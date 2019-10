O Dnit, a Prefeitura e a BR-116

Aplaudida seis vezes ao longo da exposição que fez segunda-feira, 21, para a diretoria plena da Fiec, a engenheira Liris Carneiro, superintendente do Dnit no Ceará, que ocupa o cargo por critérios meritocráticos e não políticos, revelou: o projeto de municipalização da BR-116 esbarrou numa falha técnica que previa uma complicada conversão à esquerda no Km 10 no sentido cidade-sertão. Então, o Dnit sugeriu à PMF que o trecho a ser municipalizado seja estendido até o Km 14 (no Anel Viário), cujo viaduto tem alças para conversões. E propôs a municipalização da BR-222 desde a Mister Hull até o Anel Viário. Liris disse que o projeto segue em estudo com boa chance de um final feliz. No fim de sua fala, alguém do auditório perguntou-lhe: como vai sua relação com os empreiteiros? E ela respondeu: "Tem sido de muito e mútuo respeito".

Camarão

Maior produtor brasileiro de camarão, o cearense Cristiano Maia informa: sua fazenda Potiporã - a maior da carcinicultura nacional - está abastecendo de camarão as redes de restaurantes Vivenda e Coco Bambu. E fornece também para as cinco maiores distribuidoras de camarão do País, em SP e RJ.

Números

Contra números, não há argumentos: o Brasil tem 210 milhões de habitantes e 12 milhões de funcionários públicos da União, dos estados, dos municípios e das estatais. Com estes e com os aposentados e pensionistas, o Governo gasta 80% do seu orçamento anual. Não sobra dinheiro para a saúde, a educação, o saneamento e a segurança pública dos restantes 198 milhões de brasileiros. Um País com estes números não tem futuro. Nem presente.

Sinduscon

Para Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon) "continuará em boas mãos". A entidade elegeu por aclamação seu novo presidente, Patriolino Dias, da Construtora Dias de Sousa. Ele substituirá André Montenegro, um dínamo que, durante seu mandato, suou a camisa para garantir a liberação dos recursos do programa Minha Casa Minha Vida no Ceará.

Premiados

Severino Ramalho Neto, dono da rede Mercadinhos São Luiz, foi eleito pelo Ibef-Ceará o Equilibrista do Ano. O Sistema Ary de Sá, a Empresa Padrão.

Segunda-feira, 28, às 10 horas, em Jaguaruana, os produtores de camarão da região jaguaribana exporão suas atuais dificuldades para o secretário Executivo da Sedet, Sílvio Carlos Ribeiro, para o presidente da ACCC, Cristiano Maia, e para o deputado federal Heitor Freire. Será na Câmara de Vereadores de Jaguaruana.

Está complicado o trânsito na rotatória da Avenida Aguanambi, no meio da qual está a Praça Manoel Dias Branco. Na opinião da superintendente do Dnit, Liris Carneiro, a solução "é simples" e passa pela retirada de alguns semáforos. Trânsito urbano é bem diferente do trânsito rodoviário, diz um técnico.